تراند اليوم : الفنانة إليسا تعلق على المشاهد الجريئة في فيلم "أصحاب ولا أعز"

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن رأيها بخصوص المشاهد الجريئة التي ظهرت في فيلم "أصحاب ولا أعز" على منصة "تنفليكس"، والتي أثارت جدلا واسعا على المستوى العربي.

وقالت إليسا في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "لماذا نعود إلى الوراء؟ أفلامنا كانت تحتوي على العري والقبلات والمشاهد الجنسية وكنا نتقبلها ونشاهدها بدون أن تحصل أي أزمات".

بعد جدل واسع وانتقادات طالته.. هل سيتم عرض "أصحاب ولا أعز" على الجمهور في مصر؟

وأضافت: "لماذا نعود إلى الوراء بدلا من أن نتقدم بمنطق التقبل والحرية؟".

وتابعت: "من لا يوافق لا يشاهد، والمنصة ليست إلزامية والفيلم متوفر لمن يريد، ولا يتم فرضه على كل الناس".

وأردفت قولها: "أنا شخصيا أحببته كثيرا".