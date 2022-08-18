الامارات | حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة مدارس راشد ولطيفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم /54/ لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة مدارس راشد ولطيفة.

ونصّ القرار على أن يُشكّل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وعضوية كلّ من : مريــــم محمــد المهيــــري نائباً للرئيس، و عبــدالله محمـــد بن طــوق، و عمـــر سلطـــان العــلمـــاء، وهدى السيد محمـد الهاشمي، وهــــلال سعيـــــد المـــــري، وهــــالة يـوســــف بــــدري، وخلفـــــان جمـــعة بالهــــول، ومــــوزة سـعيــــد المــــري، ود. حسن ميرزا علي الصايغ، وهنــــاء هاشـــــم الهاشــمي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.