الامارات | 157 مشاركة في مسابقة «مبتكرون»

شكرا لقرائتكم خبر عن 157 مشاركة في مسابقة «مبتكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عملية تحكيم الدورة الخامسة لمسابقة «مبتكرون» لفئة الصغار من عمر تسعة أعوام إلى 15 عاماً في مختبر «فاب لاب الإمارات»، الواقع في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار.

واستقبلت المؤسسة 157 مشاركة في مسابقة «مبتكرون»، وتم ترشيح 50 لمرحلة التقييم الأولي، وتأهلت 25 مشاركة للمرحلة النهائية لاختيار ست أفكار فائزة و15 فكرة متميزة.

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للمؤسسة، الدكتور جمال المهيري، إن مسابقة «مبتكرون» تأتي ضمن رسالة المؤسسة في استكشاف واستقطاب المواهب الابتكارية في مجتمع دولة الإمارات، ووضعهم على بداية الطريق من أجل تحويل أفكارهم إلى واقع ومشروعات رائدة.

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