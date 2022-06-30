الامارات | نسخة محدّثة من «الهوية الموحدة» لحكومة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة محدّثة من «الهوية الموحدة» لحكومة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي النسخة المحدثة من الهوية الموحدة لحكومة دبي، في إطار استكمال الجهود المتواصلة لفرق العمل، بما يخدم الرؤية الطموحة لحكومة دبي، التي تترجم توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتابعة الحثيثة لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بترسيخ مكانة دبي التي أنجزت وأبهرت العالم، بإرسائها مبادئ الحكومة الرائدة والطموحة التي تبدع دائماً لإسعاد الناس.

وجاء اعتماد النسخة المحدثة من الهوية الموحدة لحكومة دبي خلال الاجتماع الدوري للشبكة العامة للاتصال الحكومي، الذي عقد في مقر هيئة دبي الرقمية، بحضور مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة في المجلس، المهندس أحمد المهري، ومساعد المدير العام لدبي الرقمية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، إضافة إلى مسؤولي الاتصال في الجهات التابعة لحكومة دبي.

وتجسد الهوية الموحدة الجديدة الفلسفة الشاملة والمتكاملة التي تعتمدها حكومة دبي، في سبيل تعزيز مبدأ الصوت والصورة الحكومية الموحدة، والتركيز على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية في الإمارة، لتمكينها من مواصلة سعيها للتفوق وتحقيق مستويات غير مسبوقة من التميز والتطور في سبيل تحقيق طموحاتها.

وقال المهندس أحمد المهري: «استكمالاً للأداء المميز للشبكة العامة للاتصال الحكومي خلال فعاليات (إكسبو 2020 دبي)، والنجاح الإعلامي الكبير الذي رافق الحدث الدولي، تستمر الشبكة في مواصلة الجهود للبناء على الإنجازات المتحققة، من خلال إطلاق النسخة المحدثة من الهوية الموحدة لحكومة دبي، التي ستسهم في مأسسة عملية توحيد الصوت والصورة الحكومية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، بما يحقق الرؤية العامة للإمارة».

من جهته، أكد يونس آل ناصر، أن الشكل التقليدي للاتصال لم يعد الخيار المفضل والمناسب، وما يقوم به الاتصال ووسائله من دور ريادي في دبي أصبح واقعاً ملموساً في تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمتعاملين.

واطلع أعضاء الشبكة على مستقبل الخدمات الحكومية، ممثلاً في سياسة خدمات 360، التي استعرض مبادئها الرئيسة مستشار مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أحمد حريمل.

«الهوية الموحدة تجسد فلسفة حكومة دبي في سبيل تعزيز مبدأ الصوت والصورة الحكومية الموحدة».

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