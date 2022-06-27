الامارات | شرطة الشارقة تحافظ على أمن الطرق بـ «مقطورة تنبيهية»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تحافظ على أمن الطرق بـ «مقطورة تنبيهية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن مشروع «مقطورة تنبيهية»، تم صنعها بأيدٍ إماراتية 100% من كوادر شرطة الشارقة، وتتميز بمواصفات صديقة للبيئة، وتسهم في ضبط أمن الطرق، وتعزيز السلامة، والحد من الحوادث.

وأفادت بأن «المقطورة التنبيهية» تهدف إلى الوقاية من الحوادث المرورية على الطرق، وتحل محل الدوريات المرورية في إغلاق الطرق أثناء الحوادث أو تعطل مركبات، وتتميز بإضاءات تعمل بالطاقة الشمسية،‏ وتسهم في حماية مركبات ودوريات المرور، وضمان سلامة أرواح رجال الشرطة أثناء أداء عملهم.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم محمد علاي النقبي، أن المشروع يعد حلاً للحوادث التي قد تنجم أثناء عمليات تخطيط حوادث الطرق، أو تنظيم حركة السير والمرور، معرباً عن سعادته بهذا الابتكار الصديق للبيئة، والذي صُنع بسواعد منتسبي شرطة الشارقة ذي الخبرات والمؤهلات العلمية في مجال الابتكار والتصنيع.

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