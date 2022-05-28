الامارات | شرطة دبي تكرم مجندي الخدمة الوطنية لمساهمتهم في إكسبو 2020 دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تكرم مجندي الخدمة الوطنية لمساهمتهم في إكسبو 2020 دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ مجندي الخدمة الوطنية الذين شاركوا وساهموا بكل اقتدار في تأمين الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي.

وأكد العميد راشد خليفة الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة بالوكالة - بحضور العقيد خميس الشامسي مدير إدارة الطوارئ بالوكالة والمقدم أحمد إبراهيم الحداد.. الدور المهم لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية الذين ساهموا في إخراج الحدث العالمي بصورة مشرفة تليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات وكانوا خير من يمثل دولتنا أمام الوفود وملايين الزوار الذين توافدوا لحضور فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وقائل " نفخر ونعتز بمشاركتكم نخبة من أبناء الوطن كنتم واجهة مشرفة لدولة الإمارات أمام العالم وإضافة نوعية بما أديتم من مهام مختلفة أضافت للوطن وأكسبتكم رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة مهارات وخبرات وفنونا في التعامل مع الجماهير كل الشكر ونسأل الله لكم التوفيق والسداد".

وأعرب مجندو الخدمة الوطنية عن شكرهم وتقديرهم على التكريم والتقدير.

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