الامارات | 21% حجم التراجع في وفيات الحوادث المرورية بالشارقة العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 21% حجم التراجع في وفيات الحوادث المرورية بالشارقة العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة الشارقة عن أنها نجحت في تخفيض عدد حوادث الطرق لكل 10.000 مركبة العام الماضي بمعدل تراجع بلغ 3%، بما وضعها في الصدارة على مستوى وزارة الداخلية في تحقيق المؤشر عام 2021، مشيرة إلى تراجع معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة من السكان بنسبة 21%، كما تراجعت حوادث الدهس بنسبة انخفاض بلغت 27%.

وأوضحت شرطة الشارقة في تقرير استعرضه القائد العام اللواء سيف الزري الشامسي أمام المجلس الاستشاري للإمارة- وحصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أنه فيما يتعلق بمؤشر سرعة الاستجابة، أكدت شرطة الشارقة انخفاض نسبة معدل الاستجابة 16% في 2021 عن عام 2020، بحيث بلغ 5.41 دقائق في 2021 مقابل 6.45 دقائق في 2020، فيما تلقت الشرطة مليون و398 و69 مكالمة عبر غرفة العمليات على خط 999، كما تلقت 210886 مكالمة على خط 901.

ولفت تقرير الشرطة إلى أن أهم المشاريع والمبادرات التي ساهمت في رفع الجاهزية وسرعة الاستجابة تمثلت في تنفيذ دراسات تحليلية دورية للمناطق الساخنة في الإمارة وإعادة توزيع الدوريات حسب مخرجات الدراسات، ومبادرة تطوير وتحسين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بإسناد البلاغات للدوريات.

وكانت قد أظهرت إحصائيات أثر الحملات المرورية التي جرى تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، انخفاضاً في معدل وفيات حوادث المرور بنسبة 56%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغ عدد المستفيدين من الحملات المرورية أكثر من (184) ألف مستفيد.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، إن التحليل الإحصائي للحملات المرورية التي تم إطلاقها تباعاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وهي حملة "انتبه وقد بحذر"، وحملة "سلامة المشاة والسائقين في الحوادث"، وحملة "تمهل وتجاوز بأمان"، أظهرت نتائج إيجابية ملموسة في انخفاض معدلات حوادث الطرق والوفيات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.

وأوضح أن حملة "انتبه وقد بحذر" التي تم إطلاقها في فبراير 2022، أظهرت انخفاضًا في معدل وفيات الطرق بنسبة 56%، فيما أظهرت نتائج حملة "تمهل وتجاوز بأمان" في انخفاض إيجابي بعدد المخالفات التي تعكس سلوك السائقين، ومنها مخالفة عدم التزام المركبة بخط سير المركبة، بنسبة انخفاض وقدره 7%، والتجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز بنسبة 15%، ومخالفة الانحراف المفاجئ بنسبة 24%، وبلغ نسبة انخفاض الحوادث نتيجة تلك المخالفات 30%.

وفيما يتعلق بحملة "سلامة المشاة والسائقين في الحوادث"، أظهرت نتائج التحليل الإحصائي، انخفاضاً إيجابياً بنسبة 40% في عدد الحوادث المرورية الناتجة بسبب المخالفات المتعلقة بسلامة المشاة كمخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة، ومخالفة عبور المشاة للطريق من الأماكن غير المخصصة، بالإضافة إلى مخالفة عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية؛ مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الحملات المرورية الثلاث قد بلغت 184576 مقابل 97689 مستفيد في عام 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news