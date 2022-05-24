الامارات | «طرق دبي» تفتتح مشروع تطوير شارع سيح الدحل بطول 11 كم

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تفتتح مشروع تطوير شارع سيح الدحل بطول 11 كم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتتح هيئة الطرق والمواصلات، اليوم، مشروع تطوير وتوسعة شارع سيح الدحل، الذي يربط بين شارع سيح السلم ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث سيزال الطريق القائم المكون من مسار واحد بكل اتجاه، وسيتم تنفيذ طريق جديد بطول (11) كم، يتألف من مسارين بكل اتجاه، وجزيرة وسطية وثلاثة دوارات، لتسهيل الحركة في جميع الاتجاهات، وسيربط الطريق مع مداخل بحيرات القدرة.

ويحقق المشروع زيادة في الطاقة الاستيعابية للطريق من 1800 مركبة حالياً إلى 4000 مركبة في كل اتجاه، بهدف استيعاب النمو المستمر في الأحجام المرورية، وتسهيل وصول السكان والزوار إلى الواحات القائمة على جانبي الطريق والمناطق الصحراوية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويبدأ المشروع من الدوار الواقع على تقاطع طريق سيح الدحل مع شارع سيح السلم شمالاً، بعد محطة القدرة للدراجات الهوائية مباشرة، بالاتجاه إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية جنوباً، وتضمن المشروع تنفيذ طريق جديد بسعة مسارين في كل اتجاه، وتنفيذ ثلاثة دوارات على طول الطريق لتسهيل وصول مستخدمي الطريق إلى الواحات القائمة على جانبـي الطريق وبحيرات القدرة والمناطق الصحراوية، وتسهيل عملية الدوران للخلف.

ويعد هذا المشروع استكمالاً للمشاريع التطويرية، التي أنجزتها الهيئة في الفترة الماضية، ومنها مشروع مضمار دبي للدراجات الهوائية، البالغ طوله قرابة 23 كيلومتراً، ويرتبط مع مسار الدراجات الهوائية القائم في منطقة سيح السلم في شارع القدرة، عند بوابة مضمار دبي للدراجات الهوائية في اتجاه شارع الإمارات، ومنه إلى شارع لطيفة بنت حمدان، وشارع الشيخ محمد بن زايد، ثم إلى منطقة البراري، وصولاً لمنطقة ند الشبا، وتشتمل مسارات الدراجات الهوائية في منطقة سيح السلم، البالغ طولها قرابة 115 كيلومتراً، على عدد من المرافق العامة.

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