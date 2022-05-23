الامارات | «حقوق ذوي الإعاقة» بلغة الإشارة

شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق ذوي الإعاقة» بلغة الإشارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدرجت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ترجمة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإمارة دبي ولائحته التنفيذية بلغة الإشارة للصم على تطبيقها المتوفر على أجهزة الهواتف الذكية، وأرفقت مع القانون مادة صوتية تتناسب مع فئة المكفوفين وضعاف البصر، في مبادرة من المؤسسة لنشر القانون على كل الفئات وإيصال مواده لجميع فئات أصحاب الهمم ومنهم فئتا الإعاقة السمعية والبصرية، ولضمان وصول المعلومة وتمكينهم المعرفي بحقوقهم وتوعية مختلف شرائح وفئات المجتمع بالتشريعات الخاصة لأصحاب الهمم، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

ويشمل النشر نص القانون رقم (3) لسنة 2022 الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية التي أصدر ها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويمكن لفئة الصم الاطلاع على مواد القانون بالكامل ولائحته التنفيذية ومشاهدة المواد الفيلمية المترجمة عبر تطبيق مؤسسة زايد العليا الذكي، حيث تم تقسيم الترجمة بحسب مواده ولائحته التنفيذية وذلك تسهيلاً لأصحاب الإعاقة السمعية للاطلاع على تفاصيله.

وتأتي تلك المبادرة في إطار هدف المؤسسة الاستراتيجي بتوسيع نطاق مشاركة أصحاب الهمم في الأنشطة المجتمعية ورعاية مواهبهم بما يسمح لهم بالمشاركة في الحياة العامة، كما أنه يرتبط بأهداف اللجنة العليا للتشريعات في دبي بشأن توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة وتعزيز الثقافة التشريعية، وحرصاً من مؤسسة زايد العليا على توعية وتثقيف فئة الصم بكل حقوقهم وواجباتهم لاسيما ما يتعلق بالالتزام بالتشريعات والإجراءات القانونية لتسهيل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وفي إطار رسالتها وجهودها للعمل على نشر لغة الإشارة الإماراتية بين جميع أفراد المجتمع وتسهيل التواصل وتمكين الأفراد الصم، وتبنيها عدداً من المبادرات في هذا الإطار، وضمن تكاتف المؤسسة مع المؤسسات الحكومية في تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وبالأخص محور وهدف «إمكانية الوصول السهل إلى مختلف المعلومات بالطرق التي تناسب قدرات أصحاب الهمم».

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