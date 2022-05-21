الامارات | رؤساء البرلمانات العربية يقفون دقيقة صمت ودعاء للشيخ خليفة بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء البرلمانات العربية يقفون دقيقة صمت ودعاء للشيخ خليفة بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقف رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، ورؤساء وأعضاء البرلمانات العربية المشاركون في المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، دقيقة صمت لقراءة الفاتحة والدعاء للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

وقالت رئيسة الاتحاد البرلماني العربي رئيسة مجلس النواب مملكة البحرين، فوزية بنت عبدالله زينل: "أرفع خالص العزاء وعظيم المواساة لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولمعالي الأخ صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ولعموم شعب دولة الإمارات الشقيق، بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".. سائلين الله عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يديم نهضة الإمارات ورفعتها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news