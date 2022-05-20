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الامارات | «محمد بن راشد للفضاء» يرصد 4 ملايين شجرة نخيل في العين

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دبي ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صورة توضح رصد أكثر من أربعة ملايين شجرة نخيل في منطقة العين، باستخدام برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي طوره مهندسو المركز، حيث بلغت دقة النتائج 96%.

يأتي ذلك ضمن تعاون استراتيجي مع بلدية العين التي قدمت الصور الجوية للمناطق المرصودة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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