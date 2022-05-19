الامارات | سكان في «عجمان أب تاون» يشكون انقطاع الكهرباء

شكرا لقرائتكم خبر عن سكان في «عجمان أب تاون» يشكون انقطاع الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكا سكان في عجمان لـ«الإمارات اليوم» انقطاع الكهرباء بشكل كامل على أبراج مدينة الإمارات، ومجمع «عجمان أب تاون»، منذ أربعة أيام، مؤكدين أن الشركة القائمة على إدارتها أوقفت توريد الديزل اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، بداعي تعرضها لخسائر مادية وارتفاع أسعار الوقود، ما اضطر سكاناً متضررين إلى البقاء في الشوارع وداخل سياراتهم وفق ما ذكروا.

في المقابل، أكدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أنها قامت بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإعادة تشغيل التيار الكهربائي عبر مولدات مؤقتة، وإيجاد حلول فورية، في انتظار توصيل الكهرباء الحكومية التي وصلت مراحل متقدمة.

وتفصيلاً، أبدى سكان في أبراج مدينة الإمارات بعجمان، ومجمع «عجمان أب تاون»، تضررهم من انقطاع الكهرباء لمدة أربعة أيام، لعدم توافر مادة الديزل لتشغيل المولدات، الأمر الذي عرضهم لمعاناة كبيرة خلال الأيام الماضية، خاصة مع موجة الطقس الحار والمغبر.

وقال أحد السكان، فضل عدم نشر اسمه: «أقيم في (عجمان أب تاون) منذ عام ونصف العام، وكل يوم أو يومين نواجه انقطاعاً للكهرباء من خمس إلى ست ساعات، إذ إن المنطقة تعتمد على مولدات الكهرباء التي يتم تشغيلها بالديزل، ولكن الشركة التي تدير المشروع لم توفره منذ أربعة أيام، بداعي ارتفاع أسعار الوقود، وتعرضها لخسائر نتيجة عدم سداد سكان الفواتير».

وأضاف: «بسبب ذلك اضطررنا إلى البقاء داخل سياراتنا في الشارع، خاصة أن ابنتي لديها امتحانات دراسية، ولا تستطيع المذاكرة في ظل تعطل أجهزة التكييف».

وتابع: «الشركة المشغلة لمجمع (عجمان أب تاون) قالت إن هناك بعض السكان غير ملتزمين بدفع الفواتير، كما غرمتنا 1680 درهماً بداعي أنها حققت خسائر الشهر الماضي، بعد تقسيم الخسائر على السكان»، متسائلاً: «هل تقوم الشركة إذا ما حققت مكاسب بتوزيعها على السكان أيضاً؟!».

وقالت (أم برجس)، إن الكهرباء انقطعت أكثر من مرة خلال الأيام الأربعة الماضية، وخلال أيام العيد، لافتة إلى أن عائلتها أشعلت الشموع لتستطيع ابنتها المذاكرة، فضلاً عن المبيت بالصالة مع فتح باب الشقة ليصلهم الهواء.

وأضافت: «اضطررنا نحن وجيراننا لجمع مبلغ صغير لتعبئة المولد بالديزل، لأن الشركة رفضت تعبئته، بداعي أن البعض لم يسدد الفواتير، ولكن الشركة قررت معاقبة الجميع»، مشيرة إلى أن مركبة نقل مادة الديزل حينما وصلت، أول من أمس، رفض رجال الأمن إدخالها في البداية، ولكن أحد المرضى حملهم المسؤولية في حال عدم إدخال المركبة، فقاموا بالسماح لها بتعبئة المولد الذي ظل يعمل حتى نهار أمس، ثم عاد للانقطاع». وواصلت (أم برجس) قولها: «هذا الوضع لا يجوز أن يستمر، فنحن نبحث حالياً عن شقة للخروج من المجمع».

من جانبها، قالت (بشرى)، من المُلاك في المُجمع: «المشروع تديره شركة جديدة، ورحبنا بها بعد أن تمت تزكيتها من دائرة الأراضي، ولكن الكهرباء منقطعة منذ يوم الجمعة الماضي، وخلال أيام العيد كانت تنقطع يومياً». وأضافت: «لدينا في المجمع أبراج تتكون من 30 طابقاً، والسكان ظلوا عالقين في الأدوار العليا نتيجة تعطل المصاعد، إلى أن استعانوا بالدفاع المدني لإنزالهم من تلك الأدوار المرتفعة».

من جانبه، قال بكر جمال، أحد المُلاك، إن الكهرباء انقطعت بشكل كامل منذ أربعة أيام، ما اضطرهم للمبيت خارج المنزل، ومعهم جيرانهم، واصفاً ذلك بـ«الأمر المؤسف»، وقال: «إن الطقس حار، ونحتاج لتشغيل أجهزة التكييف، واضطرننا إلى مغادرة المنزل».

وأكد أن الشركة التي تدير المشروع امتنعت عن توفير الديزل لتشغيل المولدات، وبعدما قام السكان بجمع الأموال من بعضهم بعضاً لشراء الديزل، قامت الشركة بإغلاق المولد، ولم تسمح لنا بتشغيله لإمدادنا بالكهرباء، بداعي أنها تتعرض لخسائر.

في المقابل، أوضحت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان لـ«الإمارات اليوم»، أن مشروع «عجمان آب تاون» يقع ضمن مناطق التطوير العقاري الخاضعة إلى نظام جمعيات الملاك وشركات الإدارة وفقاً لقانون التطوير العقاري، حيث تم تشغيل المشروع عن طريق المولدات الكهربائية.

وتابعت: «بالنظر للوضع الدولي الراهن وارتفاع أسعار الديزل، وعدم توصل جمعية الملاك وشركة الإدارة إلى اتفاق، فقد شهد المشروع انقطاعاً مؤقتاً لخدمة الكهرباء، وعليه قامت الدائرة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية من أجل إعادة تشغيل الكهرباء عبر المولدات المؤقتة، وإيجاد حلول فورية في انتظار توصيل الكهرباء الحكومية التي وصلت مراحل متقدمة».

وذكر مصدر مسؤول بالدائرة لـ«الإمارات اليوم»، أنه فيما يخص مدينة الإمارات، فقد تمت معالجة الأزمة، وسيتم توصيل الكهرباء من الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه خلال الأسابيع المقبلة.

• ارتفاع أسعار الوقود عرّض الشركة المشغلة للمولدات الكهربائية إلى خسائر.

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