الامارات | «الجليلة» تعقد شراكة لتحسين تقنيات رصد صحة القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن «الجليلة» تعقد شراكة لتحسين تقنيات رصد صحة القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الجليلة، العضو في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والمعنيّة بدعم الابتكار الطبي نحو حياةٍ أفضل، عقدها شراكة مع مؤسسة «إيكر كاسياس» وشركة «إيدوفن» بهدف تحسين تقنيات رصد ومتابعة صحة القلب عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي والابتكارات، وتطبيقها بقطاع الصحة، لتحسين حياة الأفراد.

ومن المنتظر أن يكون لهذه الشراكة دور كبير في تنفيذ نظام لتشخيص أمراض القلب آلياً، يتيح إمكانية متابعة حالة المرضى عن بُعد، من خلال الاستعانة بتكنولوجيا قابلة للتوسّع في المستقبل، والإسهام بدور رئيس في أبحاث أمراض القلب والأوعية الدموية وكيفية الوقاية منها على مستوى دولة الإمارات، حيث تعد تلك الأمراض بحسب منظمة الصحة العالمية، السبب الرئيس للوفاة عالمياً؛ إذ يفقد ما يقرب من 20 مليون شخص حياتهم جرّاء أمراض القلب والأوعية الدموية.

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