الامارات | شواغر في 6 تخصصات إدارية ومهنية بـ «وزارة الطاقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شواغر في 6 تخصصات إدارية ومهنية بـ «وزارة الطاقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بداية الشهر الجاري، عدداً من الشواغر الوظيفية في ستة تخصصات إدارية ومهنية مختلفة: أولها وظيفة «تنفيذي تنسيق ومتابعة»، لحملة بكالوريوس - إدارة الأعمال، دبلوم - إدارة الأعمال (خبرة 5 سنوات)، ثانوية عامة (خبرة 9 سنوات)، والثانية وظيفة «مدير مشاريع» بقسم إدارة طاقة المستقبل، لحملة مؤهل ماجستير - إدارة الأعمال (خبرة سنة) بكالوريوس - إدارة الأعمال (خبرة 4 سنوات)، دبلوم - إدارة الأعمال (خبرة 12 سنة).

كما تضمنت قائمة الشواغر «مساعد مدير مشاريع» بقسم إدارة الإنتاجية والطلب، لحملة مؤهل بكالوريوس - إدارة الأعمال، بكالوريوس - إدارة المشاريع، دبلوم - إدارة الأعمال (خبرة 5 سنوات)، دبلوم - إدارة المشاريع (خبرة 5 سنوات)، مع إجادة التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، و«أخصائي مساعد طوارئ وأزمات» بقسم إدارة الطوارئ والأزمات، لحملة درجة دكتوراه - إدارة الأعمال، ماجستير (خبرة 6 سنوات) بكالوريوس (خبرة 8 سنوات).

وشملت القائمة كذلك وظيفة «فني مختبر مساعد» بقسم مكتب ضبط الجودة، لحملة دبلوم مع سنتين خبرة، و«تنفيذي مراسم» لحملة بكالوريوس - إدارة الأعمال، دبلوم - إدارة الأعمال (خبرة 5 سنوات)، ثانوية عامة (خبرة 9 سنوات).

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