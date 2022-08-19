شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكتشف قمرًا جديدًا يدور حول كويكب على بعد 480 مليون ميل من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك في ناسا قمرًا جديدًا يدور حول كويكب على بعد 480 مليون ميل من الأرض، وهذا القمر الذي يبلغ عرضه ثلاثة أميال، لم يتم تسميته رسميًا بعد، الذى يدور حول الكويكب Polymele، حيث يبلغ عرضه 17 ميلًا من مسافة 125 ميلًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تمكن علماء الفلك من مراقبة الاكتشاف الجديد بالصدفة، باستخدام التلسكوبات على الأرض، عندما مر أمام نجم وحجب ضوءه.

كما أنه في وقت المراقبة، كان الزوجان على بعد 480 مليون ميل (770 مليون كيلومتر) من الأرض، لذا فإن الاكتشاف الجديد لم يكن سهلا.

كما أن كويكب Polymele، هو من مجموعة كبيرة من الكويكبات يشار إليها باسم "حفريات" النظام الشمسي التي تشترك في مدار كوكب المشتري حول الشمس

كما أنه أيضًا أحد الكويكبات التي سيزورها في عام 2027 لوسي، مسبار الفضاء التابع لناسا، والذي تم إطلاقه في أكتوبر من العام الماضي.

يقوم مسبار لوسي حاليًا بالدوران حول الأرض ولكنه من المقرر أن يزور Polymele وقمرها في عام 2027.

قالت وكالة ناسا إن القمر اكتشف عندما مر أمام نجم وحجب ضوءه، لكن الاكتشاف كان مفاجأة لأن الباحثين في ذلك الوقت كانوا يركزون على الحصول على بيانات حول Polymele.

كان من المتوقع أن يمر Polymele أمام نجم، مما يسمح للفريق برصد وميض النجم بينما حجبه الكويكب لفترة وجيزة.