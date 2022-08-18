شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير روبوت يتعرف على 85 صوتاً بيئياً مختلفاً و45 شعوراً بشرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن روبوت بشري صينى بقيمة 104000 دولار اسمه CyberOne في حدث ببكين، ويتمتع الروبوت الجديد بأذرع وأرجل تسمح له بالمشي تماما مثل الإنسان الحقيقي، مزود بتقنية AI التي تسمح له باكتشاف 45 من المشاعر البشرية.

ووفقا لما ذكره موقع "العربية"، جاء الكشف عنه قبل شهر واحد فقط من الإطلاق المرتقب لروبوت تسلا، أوبتيموس، وقال لي جون المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المصنعة، "مع وجود الذكاء الاصطناعي في جوهره وإطار الإنسان بالحجم الكامل كسفينة لها، فإن هذا يعد استكشافا لإمكانيات النظام البيئي التكنولوجي المستقبلي للشركة".

يبلغ ارتفاع الروبوت 5'9 بوصات (177 سم) ، ويزن 114 رطلا (52 كجم)، وباع ذراعه 66 بوصة (168 سم).

وأوضحت الشركة في بيانها: "يدعم CyberOne ما يصل إلى 21 درجة من الحرية في الحركة ويحقق سرعة استجابة في الوقت الفعلي تبلغ 0.5 مللي ثانية لكل درجة من الحرية، مما يسمح له بمحاكاة الحركات البشرية بالكامل".

وزود CyberOne بخوارزمية تفاعل AI تسمح لها بإدراك الفضاء ثلاثي الأبعاد، وكذلك التعرف على الأفراد والإيماءات والتعبيرات.

ويمكن للروبوت التعرف على 85 صوتا بيئيا مختلفا و 45 شعورا بشريا، وأردف البيان: "إن CyberOne قادر على اكتشاف السعادة وحتى إراحة المستخدم في أوقات الحزن".

وبخصوص السعر، لا يزال غير واضح بدقة، على الرغم من أن لي جون قال إنه من المحتمل أن يكون في حدود 600000 إلى 700000 يوان (حوالي 89100 دولار إلى 104000 دولار).

وإن كان CyberOne هو أول روبوت بشري، فقد كشف عملاق التكنولوجيا سابقا عن كلب آلي يسمى CyberDog.

ويصل حجم الروبوت رباعي الأرجل 15.7 بوصة فقط ويزن 31 رطلا، ويمكن أن يعمل بسرعات قصوى تبلغ 7.2 ميل في الساعة، مع كل من التحكم عن بعد والصوت، يمكن للكلب السيبراني متابعة مالكه، والتنقل حول العقبات وأداء الحيل الأخرى بما في ذلك التسول وهز قدمه.

وأطلق CyberOne قبل أسابيع فقط من الإطلاق المتوقع لأول روبوت بشري من Tesla ، Optimus، ومن المقرر أن يشمل كمبيوتر Autopilot المستخدم في سيارات الشركة الكهربائية، والذي سيسمح للإنسان بالتعرف على الأشياء في العالم الحقيقي على الرغم من أن كما أن الروبوت سيكون لديه أجهزة الاستشعار والمشغلات المخصصة الخاصة به، ويرتقب أن يتم الكشف عن Optimus في حدث Tesla's AI Day في 30 سبتمبر.