شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا بصدد إطلاق صاروخ عامل بالوقود البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيشهد مطار "فوستوتشني" الخريف المقبل إطلاق أول صاروخ روسي عامل بالنفتيل، بصفته وقودا بيئيا أقل خطورة وفقا لما نقلته RT .

وسيطلق الصاروخ إلى مدار الأرض 3 أقمار صناعية للاتصالات من طراز "جونيتس – إم" والقمر الصناعي التجريبي من طراز ""سكيث - دي"".

صرح بذلك مدير عام مركز استثمار منشآت البنية التحتية الفضائية في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، روسلان محمد جانوف على هامش منتدى "الجيش – 2022 " العسكري التقني.

وأوضح جانوف أن "سويوز - 2.1 بي" سيصبح أول صاروخ في العالم سيستخدم الوقود الجديد وأوضح أن القمر الصناعي "سكيث – دي" هو أول قمر صناعي سيطلق في إطار برنامج "سفيرا" الفدرالي الذي سيضمن وصول الإنترنت الفضائي عريض النطاق.

وأعاد الأخصائي الروسي إلى الأذهان أن عملية انتقال منصة الإطلاق "سويوز" في مطار "فوستوتشني" إلى التزويد بالوقود البيئي ثنائي المكونيْن في مطار "فوستوتشني" استغرقت عامين وضمت بضع مراحل. وتطلبت تلك العملية أولا تركيب المعدات والأجهزة التكنولوجية الجديدة، ثم توصيلها بالأنظمة العاملة.

وانتهت الأعمال في ديسمبر الماضي بعد انتهاء اختبارات منصة الإطلاق المزودة بالمعدات الجديدة للتزويد بالوقود "تفتيل".

وأضاف أن الاختبارات الأخيرة ستجري عند تحضير صاروخ "سويوز" للإطلاق إلى مدار الأرض في الخريف المقبل.