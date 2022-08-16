شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح إصدارا تجريبيا من تطبيق Office يدعم ميزة Apple Pencil والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا إصدارًا تجريبيًا جديدًا من تطبيق Office الخاص بها لجهاز iPad مع دعم ميزة الكتابة بخط اليد إلى نص من Apple Pencil ، Scribble.

وتتيح لك الميزة إدراج النص وتحريره في مستند Word أو عرض PowerPoint تقديمي أو جدول بيانات Excel باستخدام Apple Pencil، مع تحويل الكتابة اليدوية تلقائيًا إلى نص مكتوب، وتقارير AppleInsider.

وبعد تمكين ميزة Scribble في الإعدادات ثم Apple Pencil، يمكن استخدام الميزة من خلال النقر على زر Scribble Pen ضمن علامة التبويب رسم في الإصدار 2.64 من تطبيق Office.

ويمكن اختبار الميزة الآن بواسطة أعضاء برنامج Office Insider عبر TestFlight ، ومن المرجح أن يتم إصدار التحديث على App Store لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة، وتمت إضافة Scribble في iPadOS 14 لأي iPad يدعم Apple Pencil الأصلي أو الجيل الثاني، بما في ذلك أي iPad Pro، والجيل الثالث من iPad Air والإصدارات الأحدث ، والجيل الخامس من iPad mini والإصدارات الأحدث، والجيل السادس من iPad و أحدث.

واكتسب تطبيق مايكروسوفت الموحد Office مع Word و PowerPoint و Excel التوافق مع iPad في فبراير 2021 وهو متاح أيضًا لأجهزة iPhone.