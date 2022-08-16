شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلب من المستخدمين مساعدتها فى إعادة تصميم تطبيق Home app والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا مالكي منتجات Nest للانضمام إلى مرحلة الاختبار لتصميم جديد لتطبيق Home الخاص بها ، حسبما كشفت قائمة على الإنترنت، مما يشير إلى أن المستخدمين قد يرون قريبًا تجربة مجددة على الخدمة.

وكما اكتشف أحد مستخدمي Reddit، فإن الشركة "تقوم بتجنيد مجموعة من المختبرين المتفاعلين للغاية الذين يرغبون في مساعدة Google Nest في اختبار منتج لم يتم طرحه".

وتم نشر الإعلان على منصة اختبار المنتج، سنتر كود، لم تحدد الشركة المنتج المعني ولكنها ذكرت أن الاختبار سيركز على "تصميم الجيل التالي" لتطبيق Google Home.

البرنامج مفتوح لأي شخص يمتلك أيًا من أفضل الأجهزة المتوافقة مع Google Home ، بما في ذلك "منظمات الحرارة، و Wi-Fi ، ومكبرات الصوت، وشاشات العرض، والكاميرات، وأجراس الأبواب، والأقفال، و Nest Protect (أجهزة إنذار الدخان)، وأجهزة Chromecast".

وذكر التقرير أن المستخدمين الراغبين في توقيع اتفاقية عدم إفشاء يمكنهم المشاركة في مرحلة الاختبار، ومع ذلك، ليس من الواضح كيف سيبدو التصميم الجديد، ولكن يبدو أنه سيحسن تجربة التطبيق بشكل كبير، ويأتي الاختبار بعد ستة أشهر من إدخال Google تغييرات على تطبيق Home ، بما في ذلك واجهة تحكم جديدة في الجهاز حلت محل رموز الجهاز بأدوات تبديل تفاعلية.