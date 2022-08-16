شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف تجاوز Tesla إنتاج 3 ملايين سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Elon Musk أن شركته للسيارات الكهربائية، Tesla، قد تجاوزت الإنجاز المتمثل في إنتاج 3 ملايين سيارة، حيث حققت سيارات تسلا حتى الآن أكثر من 40 مليون ميل وتتوقع الشركة أن تصل إلى 100 مليون ميل في نهاية هذا العام.

وكتب ماسك على موقع تويتر "تهانينا لمنصع جيجا شنغهاي على صنع السيارة رقم مليون! تجاوز إجمالي إنتاج تسلا 3 ملايين".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألمح ماسك إلى أن تسلا ستبني على الأرجح "ما لا يقل عن 10 أو 12 مصنعًا جيجا بايت" في السنوات القادمة، وقال ماسك إن السيارة الإلكترونية التي طال انتظارها (التي تم الإعلان عنها في عام 2019) سيتم الكشف عنها أيضًا قريبًا، على الرغم من أنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وسجلت شركة تسلا إيرادات بلغت 16.93 مليار دولار في الربع الثاني وحققت السيارات 14.6 مليار دولار من إجمالي المبيعات، وفي مكالمة أرباح، قال ماسك إن مصنع تسلا الجديد خارج برلين تجاوز 1000 سيارة في الأسبوع في يونيو، وكانت تسلا ثالث أكبر شركة لتصنيع السيارات في البر الرئيسي للصين في النصف الأول من هذا العام، وقامت بتسليم ما يقرب من 200000 مركبة للعملاء خلال هذه الفترة.

وتم بيع أكثر من 413000 سيارة كهربائية في الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2022، بما في ذلك أكثر من 64000 شاحنة بيك آب كهربائية، ووفقًا لكريس جونز، نائب الرئيس وكبير المحللين في شركة Canalys، "على الرغم من النطاق المحسن لأنواع المركبات والمركبات الكهربائية من المزيد من العلامات التجارية، لا تزال تسلا تمثل ما يقرب من 60 في المائة من المبيعات في الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2022".

تسلا هي الشركة الرائدة في قطاع السيارات الكهربائية والأمنية، بأداء قوي من طرازها Y والطراز 3 حيث تم بيع 565000 سيارة خلال النصف الأول من عام 2022، مما يمنحها حصة في السوق تبلغ 14 بالمائة.