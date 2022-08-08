كيفية التخلص من إشعار انضمام شخص جديد الى Telegram؟

لا شك ان Telegram هو أفضل تطبيق محادثات و واحد من أفضل تطبيقات التواصل الإجتماعي الموجودة على الساحة الآن، ولا غنى عن تطبيق مثل تيلجرام في أي يوم وفي أي استعمال، لكن هناك بعض الأشياء التي قد تضايقك كمستخدم له، وأحد هذه الأشياء هو الإشعار الذي يصلك عندما ينضم شخص جديد الى التطبيق، الكثير من المستخدمين يشتكون من مضايقة هذا الإشعار لهم ويبحثون عن حل لهذا الأمر، لذلك في هذا المقال سنعرض لك كيف تتخلص من إشعار انضمام شخص جديد الى تيلجرام فتابع معنا.

التخلص من اشعار انضمام شخص جديد الى Telegram

افتح تطبيق تيليجرام

افتح اعدادات التطبيق

اختر Notifications and sound

قم بالنزول لأسفل حتى قسم Events

ازل تفعيل اختيار Contacts joined Telegram

تطبيق تيليجرام

من الملفت ومن المهم انه لا يوجد تطبيق يتفوق على تيليجرام في جودته كتطبيق للتواصل الإجتماعي، سواء من ناحية المحادثات او من ناحية التنظيم او من أي شيء، قد تضايقك بعض النقاط في التطبيق لكن هذا أمر طبيعي ليس هناك تطبيق مثالي، تيليجرام وحده يحظى بشعبية كبيرة واستعماله يجعله من أفضل التطبيقات لتستعملها في التواصل الإجتماعي فلذلك نرشحه بسهولة.

لتحميل تيليجرام

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