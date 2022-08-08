علوم وتكنولوجيا

كيفية التخلص من إشعار انضمام شخص جديد الى Telegram؟

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محمود هاني 0 تبليغ

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لا شك ان Telegram هو أفضل تطبيق محادثات و واحد من أفضل تطبيقات التواصل الإجتماعي الموجودة على الساحة الآن، ولا غنى عن تطبيق مثل تيلجرام في أي يوم وفي أي استعمال، لكن هناك بعض الأشياء التي قد تضايقك كمستخدم له، وأحد هذه الأشياء هو الإشعار الذي يصلك عندما ينضم شخص جديد الى التطبيق، الكثير من المستخدمين يشتكون من مضايقة هذا الإشعار لهم ويبحثون عن حل لهذا الأمر، لذلك في هذا المقال سنعرض لك كيف تتخلص من إشعار انضمام شخص جديد الى تيلجرام فتابع معنا.

كيفية التخلص من إشعار انضمام شخص جديد الى Telegram؟

التخلص من اشعار انضمام شخص جديد الى Telegram

  • افتح تطبيق تيليجرام
  • افتح اعدادات التطبيق

كيفية التخلص من إشعار انضمام شخص جديد الى Telegram؟ 1
  • اختر Notifications and sound

كيفية التخلص من إشعار انضمام شخص جديد الى Telegram؟ 2
  • قم بالنزول لأسفل حتى قسم Events
  • ازل تفعيل اختيار Contacts joined Telegram

كيفية التخلص من إشعار انضمام شخص جديد الى Telegram؟ 3

تطبيق تيليجرام

من الملفت ومن المهم انه لا يوجد تطبيق يتفوق على تيليجرام في جودته كتطبيق للتواصل الإجتماعي، سواء من ناحية المحادثات او من ناحية التنظيم او من أي شيء، قد تضايقك بعض النقاط في التطبيق لكن هذا أمر طبيعي ليس هناك تطبيق مثالي، تيليجرام وحده يحظى بشعبية كبيرة واستعماله يجعله من أفضل التطبيقات لتستعملها في التواصل الإجتماعي فلذلك نرشحه بسهولة.

لتحميل تيليجرام

Telegram

Telegram

السعر: Free

‎Telegram Messenger

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Telegram Desktop

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المصدر الأصلي : عرفني

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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