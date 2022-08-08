شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: ستنجح تسلا دائما حتى لو اختطفتنى كائنات فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر بعض المساهمون بتسلا بالقلق من أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي قد يتنحى عن دوره في الشركة إذا أُجبر على شراء منصة "تويتر"، لكن ماسك أكد لهم أن فريقه الموهوب يمكنه مواصلة العمل حتى لو تم اختطافه من جانب الكائنات الفضائية.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم الإدلاء بهذه التصريحات خلال اجتماع تسلا السنوي لعام 2022 للمساهمين الذي عقد يوم الخميس في مقر الشركة الجديد في أوستن بتكساس، وتم تقديمها خلال جزء الأسئلة والأجوبة من العرض التقديمي.

كما جاء السؤال من Tesla bull والشريك الإداري لـ Future Fund، جاري بلاك ، الذي سأل: "إذن كيف يفكر مجلس الإدارة في خلافتك وخاصة عندما يقرر القاضي في غضون شهرين ما إذا كان عليك الاستحواذ على تويتر ذلك أم لا..كيف تقسم وقتك؟".

قال ماسك أثناء توقفه بهدوء للتفكير: "أتساءل كم عدد السيارات التي سنمتلكها في غضون 10 سنوات"، مضيفا "منذ 10 سنوات كان لدينا أقل من 3000 سيارة والآن صنعنا ثلاثة ملايين."

صرخ شخص ما من الجمهور بسرعة "300 مليون"، مما أثار ضحك ماسك وسرعان ما قال إن "100 مليون أمر ممكن فعلاً".