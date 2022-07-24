شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح نموذج أولى أصلى لجهاز كمبيوتر أبل صممه ستيف جوبز فى مزاد علنى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت دار المزادات RR Auction النموذج الأولي الأصلي لجهاز كمبيوتر أبل من تصميم الراحل"ستيف جوبز" للبيع، كأول كمبيوتر صممته الشركة، وانطلق المزاد يوم الجمعة 22 من الشهر الحالي ويستمر إلى 18 من شهر أغسطس، وكان أعلى عرض حالي للنموذج الأولي هو 229755 دولارا، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة المزاد مع انتهائه.

وصمم جوبز الجهاز يدويا ولحم يدويا من قبل زميل جوبز المؤسس المشارك لشركة آبل، ستيف وزنياك، في عام 1976، واستخدم الشريكان النموذج الأولي لتأمين أول طلب لهما من مالك متجر الكمبيوتر المحلي بول تيريل، وفقا لقائمة المزاد، وقالت شركة المزدات RR Auction :"يمكن اعتبار القليل من القطع الأثرية من أبل على أنها نادرة أو مبتكرة أو تاريخية مثل هذا النموذج الأولي من أبل-1، والذي قضى سنوات عديدة في موقع" أبل Garage.

وأضافت الشركة في وصفها: "علاوة على ذلك، يعد هذا النموذج تجسيدا مثاليا للتعايش بين ستيف جوبز وستيف وزنياك ووادي السيليكون: رجل الأعمال اللامع، والإلكترونيات أينشتاين، والبنية التحتية التي ازدهرت فيها"، ولاحظت الدار أنه تمت المصادقة على النموذج هذا العام من قبل خبير الكومبيوتر Corey Cohen وتطابقت لوحة الدوائر، الصور التي التقطتها Terrell وطُبعت لاحقا في Time Magazine عام 2012.

لا يذكر وصف الأداة القديمة تحديدا ما إذا كانت لا تزال تعمل، فقد تعرض النموذج الأولي لبعض الأضرار الطفيفة بسبب الضغط، كما أنها تفتقد إلى قطعة موجودة عندما تم بناؤها لأول مرة، ويذكر أن شركةأبل برزت كقوة تقنية عالمية في العقود اللاحقة، وتبلغ القيمة السوقية للشركة الآن ما يقرب من 2.5 تريليون دولار، وهي مصنفة من بين الشركات الأكثر قيمة في العالم.