شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يستفيد صغار المطورين من تسوية جوجل لمكافحة الاحتكار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت جوجل إلى تسوية لدعوى قضائية جماعية لمكافحة الاحتكار عام 2021، مما أدى إلى مديونة الشركة بمبلغ 90 مليون دولار لمطورى التطبيقات المقيمين فى الولايات المتحدة.

زعمت الدعوى أن التخفيض بنسبة 30٪ فى متجر Google Play لجميع عمليات الشراء داخل التطبيق كان مرتفعًا للغاية ، لا سيما أنه لا توجد خيارات رائعة لمتجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية يمكن للمطورين استخدامها لتجنب الرسوم.

على الرغم من أن جوجل قررت فى عام 2021 أن تنخفض حصتها من عمليات الشراء داخل التطبيق إلى 15٪ مقابل أول مليون دولار قام به أحد المطورين ، إلا أنها تقدم أيضًا عائدًا كبيرًا محتملاً لأولئك المتأثرين حسبما نقل Digitartlends.

وفقًا لـ جوجل، فإن أى مطورين "حصلوا على 2 مليون دولار أو أقل فى الإيرادات السنوية من خلال جوجل بلاى خلال كل عام من 2016-2021" مؤهلون للتعويض.

ستتصل جوجل بالمطورين الذين يستوفون معايير الدفع، وفقًا لـ Hagens Berman ، شركة المحاماة المسؤولة عن تمثيل المدعين فى الدعوى ، يمكن لبعض المطورين جنى ما يصل إلى 200000 دولار.

استنادًا إلى معايير الدفع التى حددتها جوجل، يبدو أن الكثير من مطورى التطبيقات سيحصلون على شريحة من صندوق 90 ​​مليون دولار.

فى حين أن الحد الأدنى للدفع للمطورين هو 250 دولارًا، فقد قدر هاجنز بيرمان أن 99٪ من مطورى تطبيقات Android المتأثرين يلائمون متطلبات "2 مليون دولار أو أقل" اللازمة للحصول على بعض أموال جوجل. لا تزال الرسوم مرتفعة وليس لدى جوجل أفضل سجل حافل بدعم مطورى أندرويد ، ولكن الصندوق قادر على الأقل على مساعدة المطورين فى استعادة بعض ما فقده خلال السنوات الخمس الماضية.

يُحسب أن المدفوعات النقدية ليست الشيء الوحيد الذى تفعله جوجل لمساعدة مطورى التطبيقات التابعين لجهات خارجية. سيحتوى متجر جوجل بلاى على علامة تبويب تسمى "Indie Apps Corner" ، والتى ستعرض "مطورى بدء التشغيل المستقلين والصغار الذين ينشئون تطبيقات عالية الجودة".

وليس من الواضح بالضبط مدى فائدة علامة التبويب ، ولكن يأمل أن تكون قادرة على تسليط الضوء على التطبيقات المستقلة الصاعدة التى ربما فقدت فى الأعشاب الضارة. تلتزم جوجل أيضًا بإطالة أمد الرسوم المخفضة بنسبة 15٪ حتى مايو 2025 على الأقل.

تأتى دعوى جوجل والتغيير فى السياسة مباشرة فى أعقاب دعاوى قضائية مماثلة تركز على شركة Apple. وكانت شركة آبل أعلنت أنها ستسمح بأنظمة دفع تابعة لجهات خارجية داخل التطبيق فى كوريا الجنوبية - ولكن فقط بعد جعل المطورين يقفزون عبر العديد من الأطواق مع الاستمرار فى دفع رسوم 26٪ لشركة آبل (تخفيض جزئى من معدل 30٪ المعتاد) .

بالنظر إلى الكيفية التى أدت بها هذه الدعاوى القضائية إلى تغييرات فى السياسة عبر أكبر الأسماء فى متاجر التطبيقات ، يبدو أننا فى نقطة تحول عندما يتعلق الأمر بالطريقة التى تتحكم بها جوجل وائل فى أنظمتها البيئية. ليس من الواضح ما الذى يلوح فى الأفق لمستقبل توزيع التطبيقات، ولكن مع السرعة التى تحركت بها الأمور منذ معركة Epic Games ضد Apple ، يبدو أننا سنعرف قريبًا بما فيه الكفاية.