شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق مشاركة 1Password للملفات والمستندات بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح 1Password مشاركة الملفات والمستندات بأمان مع أي شخص باستخدام رابط فقط، حيث بدأ مدير كلمات المرور سابقًا في دعم مشاركة كلمات المرور الآمنة مع الروابط العام الماضي ، ويتم الآن توسيع هذه الميزة لتشمل المستندات والملفات المخزنة في 1Password.

وتعد مشاركة مستند أو ملف أمرًا سهلاً مثل مشاركة كلمة مرور من 1Password ، ولا يحتاج المستلم حتى إلى استخدام 1Password للوصول إلى الملفات.

ويمكنك مشاركة ملف مع أي شخص من خلال رابط، ويمكنك تعيين تاريخ انتهاء الصلاحية على الرابط أو حتى تقييده بحيث يتعين على الأشخاص التحقق من عنوان بريدهم الإلكتروني باستخدام رمز لمرة واحدة لعرض الملف وفقا لموقع ذا فيرج.

سيتم عرض العنصر أو الملف المشترك على موقع 1Password ، ويمكن للمستلمين نسخ الحقول أو تنزيل الملفات أو حتى حفظ العناصر في حساب 1Password الخاص بهم إذا كان لديهم واحد. تتشابه مشاركة عناصر 1Password مع كيفية دعوة شخص ما إلى ملف Google Drive ، ولكن بدون رابط يستمر إلى الأبد وتحسين التحكم في من يمكنه عرض العنصر.

قام 1Password أيضًا بتحسين عملية المشاركة ، جنبًا إلى جنب مع دعم الملفات والمستندات، يمكن للمستلمين رؤية العناصر المشتركة بلغتهم المفضلة، ويمكن للمرسلين مشاركة العناصر مع نطاق البريد الإلكتروني للشركة بالكامل مع استمرار مطالبة المستلمين بالتحقق من عنوان بريدهم الإلكتروني الفردي. تتضمن التحسينات الأخرى رموزًا جديدة، والكثير من خيارات التخصيص لمسؤولي 1Password.