شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تقوم بتسريح 200 موظف يساعدون في تدريب الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت تسلا بتسريح ما يقرب من 200 عامل، معظمهم مكلفون بوضع العلامات على البيانات للمساعدة في تدريب نظام Autopilot AI الخاص بالشركة، عمليات التسريح - التى أبلغت عنها بلومبيرج لأول مرة وأكدتها TechCrunch - هي أحدث خسارة للوظائف في تسلا بعد أن أخبر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك المسؤولين التنفيذيين في الشركة أن الشركة بحاجة إلى خفض عدد موظفيها بنحو 10 في المائة.

وتركزت عمليات تسريح العمال في مكاتب Tesla في سان ماتيو ، كاليفورنيا ، حيث كان الموظفون يعملون على ميزة مساعدة السائق في الشركة الطيار الآلي وفقا لموقع ذا فيرج.

وبحسب ما ورد كان العديد من المتضررين عمال كل ساعة مكلفين بتسمية بيانات التدريب، مثل هذا العمل ضروري لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، ولكنه غالبًا ما يكون منخفض المهارة ومنخفض الأجر.

في السنوات الأخيرة تحولت العديد من الشركات إلى مصادر أرخص للعمالة في البلدان الأقل نموا لجمع هذه المدخلات.

ذكرت TechCrunch أن مكتب تسلا في San Mateo كان في الأصل 276 موظفًا. تم تسريح حوالي 195 موظفًا ، كما تقول المنشور بما في ذلك مصنعي البيانات والمحللين والمشرفين ، مما ترك 81 موظفًا سيتم نقلهم إلى مكتب آخر.

اعتبارًا من نهاية عام 2021 كان لدى تسلا 99.290 موظفًا حول العالم. في وقت سابق من هذا الشهر قال ماسك إن لديه "شعور سيء للغاية" بشأن الاقتصاد الأمريكي وأن تسلا كانت "مكتظة بالموظفين"، مما أدى إلى تسريح العمال. في الأصل قال ماسك إن فقدان الوظائف سيؤثر في المقام الأول على العمال بأجر ، لكن التقارير اللاحقة قالت (وأظهر تسريح العمال في سان ماتيو) أن العمال كل ساعة معرضون أيضًا للتهديد.

كانت أساليب تسلا لتقليل عدد موظفيها مثيرة للجدل في بعض الأحيان. قام موظفان سابقان مؤخرًا برفع دعوى قضائية ضد الشركة ، مدعيا أن تسلا انتهكت القانون الفيدرالي من خلال عدم تقديم إشعار لمدة 60 يومًا قبل إجراء تسريح جماعي للخدمة في منشأة Gigafactory في ولاية نيفادا. في تقرير TechCrunch عن تسريح العمال في San Mateo ، أخبرت المصادر المنشور أنه تم إنهاء معظم العمال بناءً على الأداء - مما يعني أن Tesla لن تكون مطالبة بإعطاء إشعار مسبق بعمليات الفصل.