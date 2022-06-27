بعد إعلان وزير التموين.. باحث يوضح: كيف ستنتج مصر الخبز من البطاطا بدلاً من القمح؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أن الوزارة تدرس حاليا إنتاج رغيف الخبز من البطاطا بدلا من إنتاجه من القمح.

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، إن وزارة التموين تسعى لإيجاد حل بديل للقمح لإنتاج الخبز.

وأشار الوزير إلى أن محافظة الوادي الجديد، من الممكن أن تكون صالحة لزراعة البطاطا لهذا الغرض، ولكن آليات التشغيل والعمل على ذلك ليست بالسهلة في الوقت الحالي.

وفي السياق ذاته، قال عبد المنعم الجندي، باحث بوزارة الزراعة وصاحب المشروع البحثي لإنتاج الخبز من البطاطا، إن تصنيع الخبز من البطاطا يتم عن طريق سلق البطاطا وإضافتها بنسبة 50% بطاطا الباقى من القمح.

وأكد الجندي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه تم إنتاج خبز بجودة عالية، والمنتج صالح للاستهلاك الآدمي، نظرا للقيمة الغذائية الموجودة في هذا المكون، وتم تنفيذ هذه الفكرة من سنين كثيرة ونجحت.

وأشار الباحث إلى أنه عكف على دراسة مشروع إنتاج رغيف العيش من خلال البطاطا، وتوصل إلى عدد من الأصناف، تصلح للاستخدام مع القمح في إنتاج الخبز، لافتا إلى أن المشروع يعمل على إدخال البطاطا في إنتاج الخبز مع القمح، بنسبة 40% بطاطا و60% قمح، ما يقلل من الاستهلاك المحلي من القمح، والتوقف عن الاستيراد من الخارج مع الوقت، خلال 3 أعوام على الأكثر.

وأكد الجندي أن المساحة المنزرعة من القمح 3 ملايين و600 ألف فدان، وفي حال زراعة 360 ألف فدان من البطاطا بجانبهم سنكفى احتياجاتنا من الخبز ولن نحتاج لاستيراد القمح أو الدقيق من الخارج.