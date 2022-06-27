شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعمل على تطوير بديل لجهاز HomePod الأصلى 2023 .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة آبل لإطلاق "طوفان" من المنتجات الجديدة هذا الخريف وفى النصف الأول من عام 2023، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج وعلى الرغم من أن العديد من الأجهزة التى قيل إن الشركة تعمل عليها لن تأتى بمفاجأة كبيرة، إلا أن أحدها مثير للاهتمام.

وفى أحدث نشرته الإخبارية Power On ، أفاد Gurman أن Apple تستعد لمكبر صوت HomePod جديد سيبدو ويشبه طراز 2018 الأصلي، كما قد تتذكر أوقفت الشركة HomePod في عام 2021 دون الإعلان عن بديل مباشر، وإذا كنت تريد مكبر صوت ذكى مع Siri مدمج، فإن خيارك الوحيد فى الوقت الحالى هو HomePod mini بسعر 99 دولارًا.

ووفقًا لغورمان، سيحتوى الطراز الجديد على شريحة S8 القادمة من Apple وشاشة محدثة أعلى السماعة والتى قد تتضمن وظائف اللمس المتعدد، وبالنسبة للسياق يتميز HomePod mini بشريحة S5، مما يشير إلى أن الطراز الجديد سيأتي بقوة معالجة أكبر، ومن المفترض أن Apple تخطط أيضًا لتسعير السماعة بشكل أكثر تنافسية مما فعلت في طراز 2018 بسعر 349 دولارًا، وكان HomePod أحد أغلى مكبرات الصوت الذكية التي يمكنك شراؤها في ذلك الوقت، ولم تشعر أبدًا أنها ترقى إلى مستوى هذا السعر.

وخارج HomePod المحدث، يقول Gurman إن Apple تعمل على أربعة طرز جديدة على الأقل من أجهزة Mac وتحديث AirPods Pro ، من بين أجهزة أخرى، ويمكنك العثور على التفاصيل الكاملة لخارطة طريق منتجات Apple على المدى القريب، "واحدة من أكثر خارطة الطريق طموحًا" فى تاريخ الشركة الحديث، على موقع Bloomberg.