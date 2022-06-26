شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ينتهى حلم بناء "مدينة بيتكوين" فى السلفادور مع انخفاض العملات المشفرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس السلفادور، نجيب بوكيل، انتقادات شديدة من المواطنين المهتمين بعد استثمار ملايين الدولارات من الأموال العامة على عملة البيتكوين في محاولة لبناء مدينة بيتكوين بقيمة 1.4 مليار دولار، وذلك بعد أن انهار سوق البيتكوين بشكل كبير.

قرر الرئيس بوكيل العام الماضى طرح مناقصة قانونية للعملات المشفرة في البلاد، نتيجة لذلك اشترى حوالي 100 مليون دولار أمريكي (145 مليون دولار أمريكي) من العملة الرقمية وبالتالي أعلن عن خطط لبناء مدينة بيتكوين. وفقًا للرئيس بوكيل، كان هدفه هو جمع الأموال لمدينة بتكوين الجديدة من خلال بيع حوالي مليار دولار أمريكي (1.4 مليار دولار) من السندات المدعومة بعملة البيتكوين. سيتم بناء المجتمع عند قاعدة بركان من شأنه أن يوفر طاقة حرارية أرضية ويكون أيضًا مصدرًا للطاقة لثورة البيتكوين. على الرغم من ضخ الأموال الضخمة في شراء 2300 بيتكوين في البلاد، لم يتم بيع أي منها ولم ترتفع قيمته لتحقيق ربح في أي مكان.



في محاولة لإدارة الموقف وإنقاذه قام الرئيس باستثمار إضافي قيمته 200 مليون دولار أمريكي (290 مليون دولار) في تطبيق محفظة بيتكوين المدعوم، المسمى Chivo. أصبح التطبيق مكلفًا منذ ذلك الحين ليتم طرحه وتشغيله بحسب موقع techbooky التقنى.

أعرب العديد من الأشخاص عن قلقهم العميق، لا سيما مع الانخفاض في العملة الرقمية الذي يكتسح حاليًا دون ضمان استرداد الاستثمارات. شكك الكثير في نية الرئيس فيما يتعلق بمدينة بيتكوين. أعربت الخبيرة الاقتصادية المحلية تاتيانا ماروكي عن قلقها البالغ بشأن الأموال التي يتم إنفاقها ، مدعية أن هذا النوع من المشاريع ينطوي على مخاطرة كبيرة. قالت ماروكي في الفيلم الوثائقي "Big Bitcoin Gamble من El Salvador’s Big Bitcoin Gamble": "لا نعرف بالضبط متى أو بأموال اشتروا عملات البيتكوين". "هناك الكثير من الأسئلة حول كيفية إنفاق هذه الأموال. أعرف جيدًا الموارد المالية للبلد ، ولا يوجد حتى أصغر هامش للمشاريع الممولة من القطاع العام والتي تنطوي على مخاطر. إن احتياجات السكان هائلة ". وأضافت ماروكي: "إن بناء مدينة بيتكوين في واحدة من أكثر المناطق المتخلفة في البلاد سيكون بمثابة إنشاء واحة للملياردير في وسط صحراء من الفقر. إذا قام ببنائها ، فسيكون ذلك على حساب تضحيات ضخمة من الشعب السلفادوري ".

وفقًا لما نقلته بي بي سي في وقت سابق من شهر يناير ، حث صندوق النقد الدولي (IMF) رئيس السلفادور ، نيب بوكيليتو ، على التوقف عن استخدام البيتكوين كعملة قانونية. سلط صندوق النقد الدولي الضوء على "المخاطر الكبيرة المرتبطة باستخدام البيتكوين على الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك." وشدد صندوق النقد الدولي على أن هذا القرار سيجعل من الصعب على البلاد الحصول على قرض من المؤسسة. أصبحت السلفادور أول دولة تسمح للمستهلكين باستخدام العملة المشفرة في جميع المعاملات ، إلى جانب الدولار الأمريكي.

على الرغم من ضخامة الانتقادات التي غمرت قرار الرئيس والأدلة على انخفاض قيمة البيتكوين ، تصر وزيرة السياحة في السلفادور مورينا فالديز على أن المواطنين يثقون في قرارات الرئيس بوكيلي لتقديم مدينة بيتكوين يومًا ما. "نحن نعلم أن كل قرار من قرارات الرئيس يتم اتخاذه في اللحظة المناسبة ، فالناس لديهم الكثير من الثقة في قراراته وفي كيفية سير اقتصاد البلاد". وفقا لـ" فالديز".

وبحسب ما ورد تفكر دول أخرى في العالم في اتخاذ خطوات مثل السلفادور. واحدة من هذه الدول هي واحدة من أقل البلدان نمواً في العالم ، جمهورية إفريقيا الوسطى والتي توصلت أيضًا إلى قرار في وقت سابق من هذا العام لجعل Bitcoin مناقصة قانونية لها. وصف رئيس الدولة ، فوستين أرشينج تواديرا ، العملة الرقمية بأنها "نقود عالمية" أثناء إعلانه الأخبار على تويتر.

هذا العام ، عانت Bitcoin وغيرها من الرموز الرقمية الأخرى من انهيار هائل أدى إلى القضاء على تريليونات الدولارات من قيمة سوق العملات المشفرة ولا يزال يمثل هبوطًا محتملاً حتى وقت كتابة هذا المقال. حتى الآن هذا العام ، تغيرت عملة البيتكوين بنسبة -53.96٪. في الشهرين الماضيين وحدهما ، خسرت قرابة تريليون دولار من حيث القيمة حيث تخلى المستثمرون عن الأصول ذات المخاطر العالية في مواجهة التضخم المرتفع والمخاوف من أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية سيعوق النمو.