شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Home يحصل على تصميم جديد .. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت Google تحديثًا جديدًا لتطبيق Google Home الخاص بها، حيث يتوفر التحديث الجديد لكل من مستخدمي Android و iOS ، وهو يجلب واجهة مُعاد تصميمها، وبعد التحديث ، ستعرض علامة تبويب موجز الأحداث الجديد جميع الأحداث المهمة من إعداد منزلك الذكي، وإلى جانب ذلك ، ستعرض أيضًا نصائح حول كيفية تحسين إعداد منزلك الذكي.

وستتألف علامة التبويب الأحداث أيضًا من جميع الأحداث التي تحدث في منزلك الذكي أو التي تحتاج إلى اهتمامك، ويمكنك الوصول إلى علامة التبويب الأحداث من أسفل يمين الشاشة، ويمكنك أيضًا رفض الأحداث باستخدام القائمة الفائضة المكونة من ثلاث نقاط أو يمكنك أيضًا النقر فوق حدث معين للتحقق من التفاصيل.

وقد بدأ عملاق التكنولوجيا في طرح التحديث هذا الأسبوع وسيصل إلى جميع المستخدمين قريبًا، وسيتم الترحيب بالمستخدمين الذين يقومون بتحديث التطبيق بشرح يطلعهم على علامة التبويب الجديدة وكيفية استخدامها.