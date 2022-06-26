شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض مبيعات شاشات الكمبيوتر العالمية في الربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع شحن 36.5 مليون وحدة ، حقق السوق العالمي لشاشات الكمبيوتر نتائج ثابتة في الربع الأول من هذا العام ، مسجلاً زيادة بنسبة 0.3٪ فقط في حجم الشحن مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

ووسط سوق صعبة ، وسعت Dell حصة سوقية تبلغ 22.4٪ من مكانتها الريادية من خلال كفاءة سلسلة التوريد والمبيعات التجارية ، وفقًا لتقرير IDC، وبشكل عام ، كان السوق عبارة عن نصفين - نما السوق التجاري بنسبة 5٪ بينما انخفض جانب المستهلك بنسبة 5٪.

وتضررت TPV ، مالكة AOC و Philips ، من تعثر السوق الصيني والأحداث في أوروبا الشرقية، واحتلت الشركات التجارية الثقيلة الأخرى مثل HP و Lenovo المراكز الخمسة الأولى، وقال جاي تشو ، مدير الأبحاث في شركة IDC's Client Devices Tracker: "نشهد تباطؤًا في أجزاء كبيرة من طلب المستهلكين وسط التحديات الاقتصادية وتحويل الميزانية مع استمرار البلدان في إعادة الانفتاح".

وأضاف تشو: "سيستمر بعض طلب المستهلكين في الأسواق الناشئة على المدى القصير حيث أصبح البائعون الآن قادرين على الوفاء بالأعمال المتراكمة ، بينما ستؤدي عوائد الألعاب والمكاتب أيضًا إلى زيادة الطلب"، وبالنظر إلى المستقبل ، تتوقع IDC أن تنخفض شحنات الشاشة حيث يستوعب السوق الأحجام الهائلة المسجلة في عامي 2020 و 2021.

وستنخفض شحنات 2023 بنسبة 1.5٪ أخرى (على أساس سنوي) قبل أن تستقر في عام 2024، فيما خفضت الصين ، ثاني أكبر سوق في العالم ، توقعاتها بشكل ملحوظ بسبب التوقعات الأكثر كآبة. وأشار التقرير إلى أن طلب المستهلكين قد انخفض مرة أخرى بينما ارتفع الطلب التجاري.