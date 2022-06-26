الارشيف / علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تقرير: انخفاض مبيعات شاشات الكمبيوتر العالمية في الربع الأول من 2022

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض مبيعات شاشات الكمبيوتر العالمية في الربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع شحن 36.5 مليون وحدة ، حقق السوق العالمي لشاشات الكمبيوتر نتائج ثابتة في الربع الأول من هذا العام ، مسجلاً زيادة بنسبة 0.3٪ فقط في حجم الشحن مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

 

ووسط سوق صعبة ، وسعت Dell حصة سوقية تبلغ 22.4٪ من مكانتها الريادية من خلال كفاءة سلسلة التوريد والمبيعات التجارية ، وفقًا لتقرير IDC، وبشكل عام ، كان السوق عبارة عن نصفين - نما السوق التجاري بنسبة 5٪ بينما انخفض جانب المستهلك بنسبة 5٪.

 

وتضررت TPV ، مالكة AOC و Philips ، من تعثر السوق الصيني والأحداث في أوروبا الشرقية، واحتلت الشركات التجارية الثقيلة الأخرى مثل HP و Lenovo المراكز الخمسة الأولى، وقال جاي تشو ، مدير الأبحاث في شركة IDC's Client Devices Tracker: "نشهد تباطؤًا في أجزاء كبيرة من طلب المستهلكين وسط التحديات الاقتصادية وتحويل الميزانية مع استمرار البلدان في إعادة الانفتاح".

 

وأضاف تشو: "سيستمر بعض طلب المستهلكين في الأسواق الناشئة على المدى القصير حيث أصبح البائعون الآن قادرين على الوفاء بالأعمال المتراكمة ، بينما ستؤدي عوائد الألعاب والمكاتب أيضًا إلى زيادة الطلب"، وبالنظر إلى المستقبل ، تتوقع IDC أن تنخفض شحنات الشاشة حيث يستوعب السوق الأحجام الهائلة المسجلة في عامي 2020 و 2021.

 

وستنخفض شحنات 2023 بنسبة 1.5٪ أخرى (على أساس سنوي) قبل أن تستقر في عام 2024، فيما خفضت الصين ، ثاني أكبر سوق في العالم ، توقعاتها بشكل ملحوظ بسبب التوقعات الأكثر كآبة. وأشار التقرير إلى أن طلب المستهلكين قد انخفض مرة أخرى بينما ارتفع الطلب التجاري.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا