شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء: أجهزة تعقب الذكاء الاصطناعى يمكنها كشف "كورونا" قبل أيام من ظهور الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعمت دراسة أولية أن أجهزة تتبع النشاط القابلة للارتداء التي تراقب التغيرات في درجة حرارة الجلد ومعدلات القلب والتنفس، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، يمكن استخدامها لالتقاط عدوى Covid-19 قبل أيام من بدء الأعراض، حيث قد تستغرق أعراض Covid-19 النموذجية عدة أيام بعد الإصابة قبل ظهورها ، وخلال هذه الفترة يمكن للشخص المصاب أن ينشر الفيروس عن غير قصد.

لكن في الدراسة، التي نُشرت في مجلة الوصول المفتوح journal BMJ Open ، وجد الباحثون أن متتبع الصحة بشكل عام ، بالاقتران مع خوارزمية الكمبيوتر، حدد بشكل صحيح 68 في المائة من الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد قبل يومين من ظهور أعراضهم.

وأشار الفريق الدولي بما في ذلك من جامعة بازل (سويسرا) وإمبريال كوليدج لندن ، إلى أنه في حين أن اختبار مسحة تفاعل البوليميراز المتسلسل يظل المعيار الذهبي لتأكيد الإصابة بفيروس Covid-19 ، "تشير نتائجنا إلى أن خوارزمية التعلم الآلي القابلة للارتداء قد تكون بمثابة أداة واعدة للكشف عن Covid-19 قبل ظهور الأعراض أو بدون أعراض".

وأجرى الفريق تجربة على سوار AVA ، وشمل 1163 مشاركًا جميعهم تقل أعمارهم عن 51 عامًا والذين ارتدوا جهاز التعقب ليلًا، حيث يحفظ الجهاز البيانات كل 10 ثوانٍ ويتطلب 4 ساعات على الأقل من السكون المتواصل نسبيًا، وقد تمت مزامنة الأساور مع تطبيق الهاتف الذكي التكميلي عند الاستيقاظ.

وخضع جميع المشاركين لاختبارات منتظمة للأجسام المضادة لعدوى كوفيد، أولئك الذين يعانون من أعراض إرشادية خضعوا لاختبار مسحة تفاعل البوليميراز المتسلسل أيضًا، وأصيب حوالي 127 شخصًا (11 في المائة) بعدوى كوفيد -19 خلال فترة الدراسة ، منهم 66 (52 في المائة) ارتدوا سوارهم لمدة 29 يومًا على الأقل قبل بدء الأعراض وتم التأكد من أنهم إيجابيون من خلال اختبار مسحة تفاعل البوليميراز المتسلسل ، لذلك تم تضمينها في التحليل النهائي.

وتم `` تدريب '' الخوارزمية باستخدام 70 في المائة من البيانات من اليوم العاشر إلى اليوم الثاني قبل بدء الأعراض خلال فترة 40 يومًا من المراقبة المستمرة لـ 66 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس SARS-CoV-2. ثم تم اختباره على نسبة 30 في المائة المتبقية من البيانات.

وتم التقاط حوالي 73 في المائة من الحالات الإيجابية المؤكدة مختبريًا في مجموعة التدريب ، و 68 في المائة في مجموعة الاختبار ، حتى يومين قبل بدء الأعراض، ويقر الباحثون أن نتائجهم قد لا تكون قابلة للتطبيق على نطاق أوسع.

لكنهم كتبوا في الورقة البحثية أن "تقنية المستشعرات القابلة للارتداء هي طريقة سهلة الاستخدام ومنخفضة التكلفة لتمكين الأفراد من تتبع صحتهم ورفاهيتهم أثناء الجائحة"، وعلاوة على ذلك ، "يمكن لهذه الأجهزة ، بالاشتراك مع الذكاء الاصطناعي ، تجاوز حدود الطب الشخصي واكتشاف الأمراض قبل (حدوث الأعراض) ، مما قد يقلل من انتقال الفيروس في المجتمعات".