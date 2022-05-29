شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إلى متى يستمر الركود العالمي؟.. اعرف ماذا توقع إيلون ماسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن الركود الذي يشهده العالم الآن بسبب عوامل الاقتصاد الكلي المتعددة قد يستمر حتى 18 شهرًا، وأجاب ماسك على أحد المتابعين الذي سأله عن المدة التي يعتقد أن هذا الركود سيستمر ، "بناءً على التجربة السابقة ، حوالي 12 إلى 18 شهرًا".

وأضاف: "يتعين على الشركات ذات التدفق النقدي السلبي بطبيعتها (أي مدمرات القيمة) أن تموت ، حتى تتوقف عن استهلاك الموارد"، وحذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس هذا الأسبوع من أن الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا قد يتسبب في ركود عالمي مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة.

ونقل عنه قوله في تقارير إعلامية: "بينما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، من الصعب الآن أن نرى كيف نتجنب الركود ... فكرة مضاعفة أسعار الطاقة كافية لإحداث ركود في حد ذاته"، وفي الشهر الماضي ، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام بنحو نقطة مئوية كاملة ، إلى 3.2 في المائة.

كما تتأثر البلدان النامية بنقص الأسمدة والغذاء والطاقة، وتعرضت الصين لضربة أشد جراء الجولة الأخيرة من عمليات الإغلاق، وأدت تدابير Covid-19 إلى تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد، وقد تتعرض الولايات المتحدة أيضًا لركود اقتصادي قبل نهاية هذا العام أو بحلول أوائل عام 2023 ، وفقًا لرئيس الاستثمار في شركة Hayman Capital.

ولعل الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، والتضخم المرتفع ، وإغلاق Covid-19 في الصين ، وارتفاع أسعار الفائدة هي الأسباب الكامنة وراء إعاقة الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.