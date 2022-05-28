شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدخل المنافسة فى عالم الهواتف القابلة للطي والان مع تفاصيل الخبر
وتبعا للتسريبات فإن هاتف Google Pixel notepad المنتظر سيحصل على هيكل بأبعاد (132.6/140.2/8) ملم، وزنه 275 غ.
وسيجهز بشاشة Foldable LTPO AMOLED مرنة بمقاس 7.1 بوصة، دقة عرضها (1792/190) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وشاشة خارجية AMOLED بدقة عرض (988/1970) بيكسل.
وسيعمل بمعالج حديث يصل تردد أنويته إلى 2.8 جيجاهيرتز، ومعالج رسوميات Mali-G78 MP20، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 جيجابايت، وذواكر داخلية 256و 512 جيجابايت.
أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+16+13) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية ثنائية العدسة بدقة (32+32) ميجابيكسل.
وستدعمه جوجل بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل ما خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.