شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: روسيا تفكر فى السماح للعملات المشفرة بالمدفوعات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن مسؤول حكومي روسي قوله إن روسيا تدرس السماح باستخدام العملة المشفرة في المدفوعات الدولية، ونقل عن إيفان تشيبسكوف ، رئيس قسم السياسة المالية بوزارة المالية ، قوله إن "فكرة استخدام العملات الرقمية في المعاملات للتسويات الدولية تجري مناقشتها بنشاط".

ويتصارع المسؤولون الروس حول كيفية تنظيم سوق العملات الرقمية في البلاد واستخدام العملات الرقمية ، في ظل معارضة وزارة المالية لدعوات البنك المركزي لفرض حظر شامل، واستمرت المناقشات منذ شهور وعلى الرغم من أن الحكومة تتوقع تقنين العملات المشفرة كوسيلة للدفع عاجلاً أم آجلاً ، لم يتم التوصل بعد إلى توافق في الآراء.

وذكرت صحيفة فيدوموستي يوم الجمعة نقلا عن مسؤولين حكوميين أن وزارة المالية تناقش إضافة أحدث اقتراح بشأن المدفوعات الدولية إلى نسخة محدثة من مشروع قانون.

وقال تشيبسكوف إن السماح للعملات المشفرة كوسيلة لتسوية التجارة الدولية من شأنه أن يساعد في مواجهة تأثير العقوبات الغربية ، التي جعلت وصول روسيا إلى آليات الدفع التقليدية عبر الحدود "محدودًا".