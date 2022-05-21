شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مايكروسوفت تفرض رقابة على عمليات البحث عن الشخصيات الصينية الحساسة سياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تجد صعوبة فى البحث عن الأشخاص الذين يعتبرون حساسين سياسياً في الصين إذا كنت تستخدم محرك بحث مايكروسوفت Bing - حتى لو كنت فى الولايات المتحدة.

وقام مختبر Citizen Lab ، وهو مختبر أبحاث مقره مدرسة Munk التابعة لجامعة Toronton ، بتحليل نظام Bing للاقتراح التلقائى ووجد أن أسماء قادة الأحزاب والمعارضين الصينيين لا تظهر تلقائيًا كما هو الحال عادةً عند بدء الكتابة، وإنها على ما يبدو ثانى أكبر فئة من الأسماء الخاضعة للرقابة من قبل الإيحاء الذاتى ، بجانب الأسماء المتعلقة بالمواد الإباحية والإثارة الجنسية، وفقا لتقرير engadged.

ووجد المعمل أن الرقابة تنطبق على الأسماء المكتوبة بأحرف صينية وبحروف إنجليزية، بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يؤثر فقط على Bing ولكن أيضًا على البحث فى قائمة ابدأ فى Windows و DuckDuckGo ، الذي يستخدم نظام Bing للإيحاء التلقائى.

وربما الأهم من ذلك ، أنه ينطبق على مناطق مختلفة فى العالم ، بما فى ذلك الصين والولايات المتحدة وكندا، ومن أبرز الأمثلة على الأسماء التى لن تكملها مايكروسوفت تلقائيًا الرئيس شي جين بينغ ، والناشط في مجال حقوق الإنسان ليو شياوبو ، ورجل الدبابة وهو لقب الرجل الصيني المجهول الذي اشتهر بالوقوف أمام الدبابات وهو يغادر ميدان تيانانمين.

وفى العام الماضى ، تعرضت شركة Microsoft للهجوم بعد ورود تقارير تفيد بأنها منعت عمليات البحث عن Tank Man في دول تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وسنغافورة.

وعزت مايكروسوفت ذلك إلى "خطأ بشرى عرضى" عندما تناولت المشكلة، ووصف كبير الباحثين فى Citizen Lab جيفرى نوكيل قواعد الرقابة التي تنزف من جزء من العالم إلى جزء آخر بأنها "خطر" عندما يكون لمنصات الإنترنت مستخدمين في جميع أنحاء العالم ، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال .

وأضاف: "لو أن مايكروسوفت لم تشارك قط فى عمليات الرقابة الصينية فى المقام الأول ، فلن يكون هناك مجال لتمتد إلى مناطق أخرى".