شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل ستستثمر 700 مليون دولار للبحث والتطوير في هذه التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إنتل لصناعة الرقائق عن خطط لاستثمار أكثر من 700 مليون دولار لمختبر ضخم للبحث والتطوير يركز على تقنيات مراكز البيانات المبتكرة، وبالإضافة إلى ذلك ، قدمت الشركة أول حل للتبريد السائل بالملكية الفكرية المفتوحة (IP المفتوح) في صناعة التكنولوجيا والتصميم المرجعي.

وقالت ساندرا إل ريفيرا ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل والمدير العام لمركز البيانات ومجموعة الذكاء الاصطناعي: "يعتمد مستقبل تصميم مركز البيانات ومركز البيانات على التقنيات والممارسات المبتكرة والمستدامة"، وسيركز المختبر الضخم للبحث والتطوير الذي تبلغ مساحته 200000 قدم مربع على مجالات مثل التبريد بالغمر وفعالية استخدام المياه واستعادة الحرارة وإعادة استخدامها.

وأيضًا ، مع إثبات التصميم الأولي للمفهوم الذي بدأ في تايوان ، تهدف Intel إلى تبسيط وتسريع تنفيذ حلول التبريد السائل الغاطس في جميع أنحاء النظام البيئي على مستوى العالم، وقالت الشركة في بيان في وقت متأخر يوم الخميس ، إن بناء المختبر سيبدأ هذا العام في حرم جونز فارم الجامعي في هيلزبورو بولاية أوريغون ، ومن المتوقع افتتاحه في أواخر عام 2023.

وسيستضيف المختبر أيضًا عرضًا للتكنولوجيا المتقدمة للعملاء والشركاء لمراقبة واختبار منتجات Intel في مجموعة متنوعة من بيئات مراكز البيانات في المختبر ، في محاولة لتسريع اعتماد هذه التقنيات الجديدة في جميع أنحاء النظام البيئي.

وتمثل مراكز البيانات حوالي 1 في المائة من الطلب العالمي على الكهرباء وتمثل حوالي 0.3 في المائة من انبعاثات الكربون العالمية 1، وتشير الأبحاث إلى أن التبريد بالغمر مع إعادة استخدام الطاقة يمكن أن يقلل انبعاثات الكربون بنسبة 45 في المائة مقارنة باستخدام مركز البيانات التقليدي ، حسبما قالت الشركة.