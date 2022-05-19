شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستحل Android Pay محل محفظة جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عملاق التكنولوجيا جوجل فى مؤتمر Google I / O 2022، عن إطلاق Google Wallet for Android: محفظة عبر الإنترنت لبطاقات الدفع الخاصة بك، ما أثار التساؤلات في ما إذا كانت تحل محفظة جوجل محل Google Pay؟ هل سيظل Google Pay موجودًا؟ وما الفرق بينهما؟.

وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تاريخ محفظة جوجل، وما يعنيه ذلك بالنسبة لمدفوعاتك بدون تلامس ونوع المعلومات، بصرف النظر عن بطاقات الائتمان، التي يمكنك استخدامها في هذا الإصدار الجديد من محفظة جوجل.

أطلقت جوجل في الأصل محفظتها في عام 2011 كتطبيق أولي لخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يسمح لمستخدمي أندرويد بالاستفادة من هواتفهم المدعومة مقابل القراء في متاجر محددة لإجراء المدفوعات.

كان هذا التكرار الأول لمحفظة جوجل مقيدًا للغاية، حيث عملت فقط على هاتف Nexus وتطلبت من المستخدمين التسجيل للحصول على حساب Citi MasterCard أو الحصول على بطاقة Google Prepaid لإجراء المدفوعات، لقد كان استخدام التطبيق أمرًا صعبا، حيث تطلب منك فتح التطبيق وإدخال رقم تعريف شخصي للوصول إلى بطاقاتك، بعد حوالي أربع سنوات خلف تطبيق Android Pay محفظة جوجل.

حل Android Pay في النهاية محل محفظة جوجل

تم إصدار Android Pay خلال Google I / O في عام 2015 كبديل لمحفظة جوجل، سمحت الخدمة الجديدة لمستخدمي أندرويد بإجراء مدفوعات بدون تلامس عبر هواتفهم، وهو بالضبط ما فعلته Google Wallet، فلماذا ننشئ Android Pay؟

وفقا لبعض تقارير فإنها أسهل في الاستخدام على عكس جوجل محفظة، لم يطالبك Android Pay بتنزيل تطبيق إضافي لأنه مدمج، لذلك كل ما عليك فعله هو فتح هاتفك ووضعه أمام محطة لإجراء الدفع.

وعلى الرغم من أن Android Pay قد حل محل Google Wallet للمدفوعات التي لا تلامس، إلا أن العلامة التجارية الأخيرة استمرت في الوجود كخدمة مدفوعات من نظير إلى نظير على غرار PayPal و Venmo و Cash App، كل ما عليك القيام به لإرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة هو إدخال عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف مرتبط.

إذا كنت الشخص الذي يتلقى الأموال، فيمكنك سحب الأموال مباشرة إلى حسابك المصرفي أو يمكنك استخدام بطاقة Google Wallet لإجراء مدفوعات في المتجر أو سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي. تم إيقاف بطاقة جوجل ؛ تم دمج محفظة جوجل مع Android Pay.

كانت جوجل قد أعلنت عن اندماج بين Google Wallet و Android Pay ، مما أدى إلى إنشاء Google Pay. من المحتمل أن تكون هذه الخدمة هي الخدمة التي تعرفها أكثر إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد بانتظام لعمليات الشراء بدون تلامس. أخذ Google Pay ميزات من كلتا الخدمتين: المدفوعات بدون تلامس في المتجر والمدفوعات من نظير إلى نظير عبر الإنترنت في تطبيق واحد.

واستحوذ Google Pay على "المحفظة" الأساسية لمستخدمي أندرويد، حيث أصبح مركزًا لبطاقات تذاكر الطيران وبطاقات المواصلات وتذاكر الأحداث وعضويات الصالة الرياضية وبطاقات الهدايا وغيرها. لقد حلت أيضًا محل ميزة الملء التلقائي في كروم، مما يسمح لمستخدمي أندرويد باستخدام Google Pay لعمليات الشراء عبر الإنترنت.

محفظة جوجل

خلال مؤتمر Google I / O 2022 ، أعلنت جوجل عن عودة محفظة جوجل لنظامي التشغيل أندرويد و Wear OS ، والتي تشبه إلى حد كبير Google Pay ، حيث تتيح لك تخزين بطاقات الخصم والائتمان وبطاقات الطيران وتذاكر الأحداث وبطاقات التطعيم ومؤخراً المعرفات الرقمية و رخص القيادة.

ستحل محفظة Google محل Google Pay بالكامل، عبر التحديث في 39 دولة، بما في ذلك المكسيك واليابان وأستراليا وهونج كونج وفرنسا.

إذا كنت مقيمًا في الولايات المتحدة أو سنغافورة، فستصبح محفظة جوجل خدمة الدفع والمحفظة الأساسية لنظام أندرويد حيث تخزن مفاتيح الفندق ورخصة القيادة وبطاقات الصعود إلى الطائرة وغيرها، بالإضافة إلى إجراء مدفوعات بدون تلامس. سيستمر Google Pay ولكن فقط كخدمة لإرسال مدفوعات إلى الأصدقاء والعائلة.

ولن يتلقى المستخدمون في الهند تحديث محفظة جوجل وبدلاً من ذلك سيستمرون في استخدام Google Pay كمحفظة رقمية يومية.