كيفية مراقبة نشاط طفلك على هاتف اندرويد

فكرة مراقبة نشاط طفلك على هاتف اندرويد من الأفكار التي يجب ان تتبناها بشكل كبير، نحن في 2022 واستعمالات الهواتف الذكية كثيرة ومتنوعة لدرجة تجعلك كولي أمر تقلق من استعمال طفلك للهاتف فتبدأ بالتفكير كيف يمكنك ان تراقب استعماله وتطمأن على طفلك، ان تحدثنا في مجال التربية فمراقبة الأطفال حتى وقت معين من الأمور الأساسية المطلوبة التي يجب ان تقوم بها، حتى تطمأن لما يفعل الصبي وأنه لا يقوم بشيء سيؤثر بالسلب عليه، في هذا المقال نريد ان نتحدث عن تطبيق fonewatcher لأندرويد لمراقبة نشاط هاتف اندرويد، من شأن هذا التطبيق مساعدتك على التأكد من ان طفلك لا يستعمل هاتفه بشكل خاطئ او سيء.

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تطبيق fonewatcher لمراقبة نشاط هاتف اندرويد

تطبيق fonewatcher جيد من أجل متابعة ومراقبة نشاط طفلك على هاتفه، هو واحد من التطبيقات التي تقدم العديد من المزايا التي تجعلنا نرشح استعمال هذا التطبيق بسهولة، حيث انه يستطيع مراقبة الهاتف بالكامل ومراقبة استعمال الهاتف في مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها من الأمور المهمة التي تحتاج ان تراقبها، بالإضافة الى مراقبة المعلومات على الهاتف ومعرفة موقعه الحالي، مع امكانيات أخرى كأخذ لقطة للشاشة واستعمال الكاميرا لتصوير فيديو وتسجيل المكالمات أيضًا، كمية صلاحيات كثيرة تساعدك بشكل كامل على مراقبة ما يحدث حتى تطمأن ان هاتف ابنك لا يُستعمل في شيء خاطئ ولا يُستعمل فيما يخالف تربيتك له او يخالف قيمك سنتحدث بشكل تفصيلي عن مزايا التطبيق وسيناريوهات الاستعمال الخاصة به.

مزايا تطبيق fonwatcher

مراقبة تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي

مشكلة مواقع التواصل الإجتماعي انها ليست المكان الآمن الذي تطمأن ان تترك أطفالك فيه ليعيشوا حياتهم بدون قلق، أعني الكثير من المنشورات والكثير من الصفحات قد تكون سيئة لأطفالك، فلذلك اول ميزة يقدمها التطبيق هي متابعة مواقع وسائل التواصل الإجتماعي لتستطيع معرفة أي محتوى يشاهده طفلك، أي الصفحات يتابع -تأكد انه يتابع صفحتنا طبعًا- وفيما يستعمل هذه المواقع، لتستطيع منعه في وقت لاحق من الدخول الى كل ما قد يضر به.

تطبيقات التواصل الإجتماعي التي يمكن مراقبتها

Facebook

Instagram

WhatsApp

Facebook Messenger

Line

Snapchat

Tinder

Viber

Kik

WeChat

QQ

Telegram

تتبع هاتف طفلك

تتبع هاتف طفلك وتتبع مكانه، اعني الأمر بديهي هنا ان تعرف موقع طفلك بالتفصيل حتى تكون مطمأنًا عليه، سواء كان في مكان مفتوح او مغلق فكرة انك تستطيع الوصول الى مكان طفلك في أي وقت أمر جيد، بالتالي ستستطيع معرفة ما ان سلك طفلك طريقًا غير الذي يجب ان يسلكه فتبدأ بالقلق عليه، ميزة بالتأكيد ستحتاجها.

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امكانية أخذ صور من هاتف الطفل

يمكن ان تقول أن هذا استكمال للفقرة السابقة، لوهلة طفلك غير موجود او سلك طريقًا مختلفًا وانت تريد ان تعرف ما يدور، تستطيع من خلال هذا التطبيق جعل الهاتف يصور لك ما يراه، ان كان طفلك تائهًا مثلًا فيمكنك ارشاده باستعمال الصور التي سيرسلها لك التطبيق، هذه الميزة جيدة جدًا ويمكنك استعمالها أيضًا لتستطيع الإطمئنان على طفلك.

تسجيل مكالمات طفلك

هناك الكثير من الكلام الذي يمكن ان يُقال حول تسجيل المكالمات ما بين المعارضة والدعم، لكن تسجيلك لمكالمات طفلك سيساعدك في تتبع ما يدور في حياته ان كنت قلقًا ان هناك شيء خاطئ يحدث، انت تبحث على ان يحافظ طفلك على مستوى معين من تربيتك له، او انت تريد ان تطمأن انه لا يوجد من يتنمر على طفلك من أصدقائه مثلًا فيمكن من تسجيل المكالمات ان تعرف كل شيء.

متابعة نشاط التطبيقات

الكثير من التطبيقات الآن لا تتسم بنفس القيم والأفكار التي نريد أن نربي أطفالنا عليها، والكثير من الألعاب الموجودة على متجر PlayStore يمكن الا تكون مناسبة لما تريد ان ينشأ طفلك عليه او تحمل اعلانات غير مناسبة لطفلك، هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تخاف من التطبيقات المختلفة على متجر Google Play لذلك مراقبة نشاط التطبيقات من الأمور التي يجب ان تتبعها او تهتم بها في أي وقت.

متابعة سجل التصفح

استكمالًا لمتابعة نشاط التطبيقات فأحد أوجه مراقبة نشاط طفلك تكمن في مراقبة سجل التصفح الخاص به، انظر الكثير من التطبيقات قد تتسبب في فتح اعلانات او مواقع مؤذية لا تناسب ان يراها طفلك، فلذلك يجب عليك ان تتابع نشاط متصفح الإنترنت الخاص به، تعرف أي الصفحات يزور فإن كان هناك شيء خاطئ تستطيع التصرف قبل ان يؤثر أي شيء بالسلب على طفلك.

متابعة كل الملفات على الهاتف

من النقاط التي يجب ان تهتم بها هي ان تتابع الملفات الموجودة على هاتف طفلك، أقصد هنا بالملفات كل ما يُكتب على الهاتف، الرسائل وجهات الإتصال وسجل المكالمات والصور والفيديوهات، حتى الـCalendar ان كان بها شيء ستعرفه من خلال التطبيق لذلك هذه ميزة مهمة، ان تتعرف على كل هذه النقاط لتطمأن على طفلك أمر جيد.

سيناريوهات تحتاج فيها الى مراقبة نشاط طفلك

طفل صغير يلعب على هاتفه

اول سيناريو وأبسطهم هو المنتشر في هذا العام، لديك طفل صغير ويقضي وقتًا طويلًا يلعب على هاتفه فأنت تريد ان تعرف ماذا يلعب وماذا يشاهد، هل يظهر له شيء سلبي؟ هل اعلانات الألعاب مسيئة منافية للأخلاق التي تريد ان تُنشئ ابنك عليها؟ هل اللعبة نفسها تناسب هذا الطفل؟ حتمًا ستريد الإجابة على هذه الأسألة وستريد ان تراقب ما يفعل ابنك لتطمأن ان كل هذه الأسألة تحمل اجابت ترضيك وان طفلك في أمان.

طفلك يخرج في أوقات كثيرة

في مصر بنسبة كبيرة انت تلجأ ان يذهب ابنك الى دروس خصوصية من أجل مساندة دراسته، فالبطبع سيقضي أوقاتًا طويلة خارج المنزل في الشارع، ستحتاج ان تتابع موقعه تعرف أين هو، هل سلك طريقًا غير الطريق الذي من المفترض ان يسلكه، عندما يتأخر تستطيع معرفة اين هو فتطمأن على مكانه، كل هذه النقاط مهمة لتستطيع مراقبة طفلك ولتطمأن عليه

المرور بفترة المراهقة

فترة المراهقة من الفترات الصعبة في حياة الطفل، يجب عليك ان تتأكد ان طفلك يحافظ على كل ما ربيته عليه سواء من الناحية الأخلاقية او من الناحية النفسية، فتتأكد انه لا يزور مواقع لا يجب عليه زيارتها بل يجب عليه ان يبتعد عنها، تتأكد ان مكالماته بينه وبين أصدقائه آمنة لا شيء يقلقلك منها، تتأكد ان التطبيقات على هاتفه كلها تطبيقات جيدة، لا خوف منها ولا شيء يجعلك تقلق ان الطفل يخالف تربيتك، عندما يخرج تتأكد من انه يزور اماكن جيدة لا يذهب الى اماكن غريبة، فترة المراهقة من الفترات العمرية الصعبة ويجب ان تكون حذرًا فيها وهذا التطبيق سيساعدك في ذلك.

الخلاصة – مراقبة نشاط طفلك على اندرويد

مراقبة نشاط طفلك على هاتفه ليست من الأمور التي تُعارضها في بادئ الأمر، بل هو واجب نحو طفلك ان تحافظ على مستوى من العين عليه، استعمال تطبيقات مراقبة الطفل له سيناريوهاته وحالاته كما ذكرنا في 3 أمثلة، ليست للحصر بل هي أمثلة يمكن ان تجد استعمالات أخرى أكثر منها لذلك هذا المقال يساعدك على الأقل.