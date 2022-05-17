شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Pixel 6a وiPhone 7 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل مؤخرًا عن هاتفها Pixel 6a الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل وأحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 7 Plus، كما يلى:





هاتف Pixel 6a :الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.



هاتف iPhone 7 Plus : هاتف iPhone 7 Plus : الشاشة: شاشة 5.5بوصة.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

دقة الشاشة: بدقة 1920× 1080 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A10 Fusion

الذاكرة الداخلية: 256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية:بقوة 2900 mAh.

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.