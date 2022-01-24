شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات حذف قناتك على يوتيوب ومسح محتواها نهائيًا أو إخفائها مؤقتًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعني حذف قناتك على يوتيوب حذف مقاطع الفيديو والتعليقات وقوائم التشغيل، وبمجرد حذف حسابك، تختفي كل هذه البيانات إلى الأبد، ولا يمكن استعادتها، وإذا كنت تفضل حلًّا غير دائم، فيمكنك أيضًا إخفاء قناتك، مما يجعل كل شيء في الحساب خاصًّا، ويمكنك جعل قناة خاصة عامة مرة أخرى متى شئت.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إليك كيفية حذف قناتك على يوتيوب أو إخفائها مؤقتًا:

1. افتح يوتيوب في متصفح الويب وقم بتسجيل الدخول إلى الحساب الذي تريد حذفه.

2. قم بالتمرير لأسفل على الجانب الأيسر من الصفحة الرئيسية واضغط على الإعدادات.

3. في علامة التبويب "الحساب" في قائمة "الإعدادات"، اضغط فوق الخيار "عرض الإعدادات المتقدمة" في قسم قناتك.

4. اضغط على رابط حذف القناة، قد تضطر إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

5. في الصفحة التالية، سيُتاح لك خياران: أريد إخفاء المحتوى الخاص بي وأريد حذف المحتوى نهائيا، اختر أي خيار تريده.

6. ستظهر قائمة منسدلة تخبرك بما سيتم حذفه أو إخفاؤه نهائيًّا، وللمتابعة، تحتاج إلى تحديد جميع المربعات ثم الضغط فوق الزر الأزرق حذف المحتوى أو إخفاء المحتوى الخاص بي.

7. ستظهر نافذة منبثقة تطلب منك تأكيد رغبتك في إخفاء المحتوى الخاص بك أو حذفه، قد يُطلب منك أيضًا إدخال عنوان بريدك الإلكتروني.

8. اضغط فوق الزر "حذف المحتوى الخاص بي" أو الزر "إخفاء المحتوى الخاص بي" مرة أخرى.

كما أنه بمجرد الضغط فوق الزر الأخير، سيتم حذف قناتك، وقد يستغرق حذف القنوات التي تحتوي على قدر كبير من المحتوى وقتًا أطول، ولكن لن يستغرق ذلك سوى بضع دقائق.

تذكّر أن الحساب المحذوف ذهب إلى الأبد، ولكن إذا كانت قناتك مخفية، فيمكنك دائمًا جعلها عامة مرة أخرى عن طريق ملء نموذج.