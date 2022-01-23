فيديو.. مواصفات قلم “لوجيتك” لحواسيب الكروم بوك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 10:23 مساءً - كشفت شركة “لوجيتك” السويسرية، عن القلم Pen المخصص لحواسيب الكروم بوك، بسعر يبلغ نحو 65 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة السويسرية أن القلم Pen يتم شحنه عبر منفذ USB-C على الجانب الخلفي، مشيرة إلى أن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى 15 يوما.

يتحمل السقوط ورذاذ الماء

ويدعم القلم Pen المعيار MIL-STD-810G، وبالتالي يمكنه تحمل السقوط من ارتفاع حتى 1.2 متر، كما يمكنه تحمل رذاذ الماء.

ويستخدم القلم الذكي للكتابة على اللاب توب للرسم والإشارة والتوقيع والتمرير على الأجهزة الإلكترونية التي تعمل باللمس.

يُستخدم القلم بشكل شائع للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل باللمس.

ويوجد حاليًا نوعان من القلم في السوق، “نشط” أو “غير نشط”. ويحتوي القلم النشط على طرف يشبه القلم مع مكونات إلكترونية داخلية.

وتتضمن ميزات هذا القلم المحايات الإلكترونية والذاكرة وحساسية الضغط، مما يسمح بخطوط أثقل أو أخف اعتمادًا على مقدار الضغط المطبق. تتيح لك ميزة رفض راحة اليد أيضًا إراحة يدك على الشاشة دون التسبب بمشاكل في عملك. القلم “غير نشط” أبسط بكثير، ولا يوجد اتصال بين القلم والجهاز. ويعمل هذا القلم بنفس الطريقة التي يعمل بها الإصبع على الشاشة.

وتم تصميم القلم الإلكتروني لتبسيط تشغيل الأجهزة التي تعمل باللمس. ويسهل التعامل معها مثل قلم حبر جاف عادي بطرف مرن وصغير، وأصغر من مساحة سطح إصبعك، مما يحسن الدقة بشكل كبير.

الكتابة على اللاب توب

ويمكن لأي شخص استخدام قلم الكتابة على اللاب توب لزيادة قابلية استخدام أجهزته المختلفة التي تعمل باللمس، كالطلاب والمعلمين والفنانين والمصممين والأشخاص الذين يعملون مع المستندات عبر الإنترنت بشكل أساسي وحتى اللاعبين.

ولوجيتك هي شركة أمريكية سويسرية مصنعة لملحقات أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، ومقرها في لوزان، سويسرا و نيوارك بولاية كاليفورنيا. تمتلك الشركة مكاتب في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والأمريكتين، وهي واحدة من الشركات المصنعة الرائدة في العالم لأجهزة الإدخال والواجهة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وغيرها من المنتجات الرقمية.

تقوم الشركة بتطوير وتسويق الأجهزة الطرفية الشخصية للتنقل عبر الكمبيوتر والتواصل عبر الفيديو والتعاون والموسيقى والمنازل الذكية. يتضمن ذلك منتجات مثل لوحات المفاتيح والماوس وملحقات الأجهزة اللوحية وكاميرات الويب ومكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth وأجهزة التحكم عن بُعد والمزيد اسمها مشتق من logiciel، وهي كلمة فرنسية للبرمجيات.

وتأسست شركة لوجيتيك في أبلز، فود، سويسرا، في عام 1981 من قبل خريجي ستانفورد دانييل بوريل وبييرلويجي زاباكوستا، ومهندس أوليفيتي السابق جياكومو ماريني.