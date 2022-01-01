شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. إدارة بايدن ستواصل التعاون مع محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ناسا اليوم أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع برامج الفضاء الخاصة بالدول الأخرى في محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030، وسيسمح ذلك بالانتقال دون انقطاع إلى محطة فضائية تجارية مخططة (أو محطات!) في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقد تمت الموافقة بالفعل على تمويل محطة الفضاء الدولية حتى عام 2024، وأخبر بيل نيلسون ، مدير ناسا ، The Verge في مايو أنه يريد مواصلة العمل على محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030، وكان مستقبل محطة الفضاء الدولية موضع تساؤل في عام 2018 ، عندما حدد مشروع الميزانية المقترح من إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء الدعم للمحطة الفضائية في عام 2025.

وفي الآونة الأخيرة، هددت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا التعاون المطلوب للعمل معًا على محطة الفضاء الدولية، وفي نوفمبر، فجرت روسيا قمرا صناعيا، مما تسبب في تكوين سحابة حطام خطيرة في مدار الأرض.

وقال نيلسون في بيان: "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تستمر الولايات المتحدة في قيادة العالم في تحالفات دولية متنامية وصياغة قواعد ومعايير للاستخدام السلمي والمسؤول للفضاء".