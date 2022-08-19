شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يبحث عن وديات لمعسكر سبتمبر في أول تجمع تحت قيادة ميكالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبحث البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن مواجهات ودية لمعسكر الفريق في سبتمبر، للوقوف على إمكانيات وجاهزية اللاعبين المقرر انضمامهم لصفوف المنتخب في أول معسكر تحت قيادته، ورفض المدرب البرازيلي مقترح الاكتفاء بالتدريبات خلال المعسكر وطالب ضرورة توفير مباريات تحضيرية للاعبين.

وطلب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي و محمود جابر المدير الفني لمنتخب 2003 خوض الفرق وتحديدَا دوريات الشباب على أرضية من النجيل الطبيعي، بدلاً من الصناعي، كما طلب الثنائي من اتحاد الكرة مخاطبة الأندية من أجل إصلاح أرضيات الملاعب للحفاظ على اللاعبين الصغار.

وتحددت الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر لإقامة المعسكر، الذي يمثل افتتاح استعدادات المنتخب الأوليمبي لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا سيتم إجراؤها صباح الخميس المقبل، وتم إعفاء 18 منتخبًا من خوض الدور الأول بالتصفيات، جاء في مقدمتها المنتخب المصري حامل اللقب، ليبدأ مشواره بالدور الثاني للتصفيات في شهر أكتوبر المقبل.