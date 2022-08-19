شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مبدئى على مواجهة المنتخب وبلجيكا فى نوفمبر وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، لاتفاق مبدئي مع نظيره البلجيكي، على خوض مباراة ودية بين منتخبي مصر وبلجيكا في نوفمبر المقبل، والتي يخوضها المنافس استعدادًا لكأس العالم بقطر 2022، حيث يقع في مجموعته المنتخب المغربي بجانب كندا وكرواتيا.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تم تأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، حيث يتواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة والتى تضم كلاً من غينيا ومالاوى وإثيوبيا.

وطلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، من معاونيه تسجيلا لجميع مباريات الدوري لمتابعة ومشاهدة جميع المباريات وتقييم مستوى اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر، وقام فيتوريا بتقسيم مباريات الدوري على معاونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات واللاعبين أولًا بأول.