شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك تغادر اليوم إلى أبو ظبى للمشاركة فى بطولة الوحدة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر فريق كرة السلة رجال بنادى الزمالك، اليوم ، إلى أبو ظبى للمشاركة فى منافسات بطولة الوحدة الدولية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 27 أغسطس الجارى.

وكشف أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن قائمة الأبيض المسافرة إلى الإمارات للمشاركة في البطولة ضمن استعدادات "سلة الزمالك" للموسم الجديد.

وجاءت قائمة "سلة الزمالك" كالتالي:- أدهم عصام وعبد الرحمن سعد وإسلام سالم وحازم المشد وعمر هشام وأحمد عزب وأحمد يأسر عبد الوهاب ومعاذ أيمن ومصطفى كيجو وعلي حجازي وتيريل تو هولواي وأحمد نضال.

ويسعى "سلة الزمالك" إلى المنافسة على كل الألقاب والبطولات التي سيشارك فيها في الموسم الجديد في ظل دعم مجلس إدارة النادي بالتعاقد مع لاعبين متميزين جدد هم:- "وليد عبدالجواد من الجزيرة، وخالد عبدالناصر من طنطا، وعبد الرحمن سعد من الغرافة القطري، والأمريكي تيريل تو هولواي".

ويتكون الجهاز الجديد لسلة الزمالك من: أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبدالوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا مساعدا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي الإدارى.