شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الدورى المصرى اليوم الخميس 18-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 18-8-2022 إقامة ثلاثة مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى العام حيث التقى المصري البورسعيدى مع الإسماعيلى وواجه غزل المحلة نظيره الجونة واختتمت اللقاءات بمباراة سيراميكا وفيوتشر.

وجاءت أهداف مباريات الدورى اليوم كالتالى:

فاز فريق المصرى البورسعيدي على نظيره الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري العام.

افتتح التسجيل للمصرى البورسعيدى إلياس الجلاصى في الدقيقة 17 قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 25 ثم أضاف حسن على الهدف الثالث في الدقيقة 44 واختتم أهداف الفريق البورسعيدى عمرو مرعى في الدقيقة 59 بينما سجل خالد النبريص هدف الإسماعيلى الوحيد في الدقيقة 78.

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الجونة وغزل المحلة التي أقيمت على ستاد خالد بشارة بالجونة مساء اليوم ،الخميس، ضمن لقاءات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق الجونة للنقطة 29 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز بينما ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 31 محتلا المركز الرابع عشر .

تعادل فريق فيوتشر مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق، فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد السلام، ضمن لقاءات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق فيوتشر في الدقيقة 22 عن طريق عمر كمال عقب تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك عامر عامر حارس فريق سيراميكا، بينما أحرز شادى حسين هدف التعادل بتسديدة رائعة عقب تمريرة باسم مرسى بالدقيقة 79.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 50 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز، كما ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 36 محتلا المركز الحادى عشر.