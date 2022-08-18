شكرا لقرائتكم خبر نزال البحر الأحمر.. جوشوا في مواجهة ثأرية مع أوسيك في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستكون مدينة جدة محط أنظار العالم لمشاهدة نزال البحر الأحمر، حيث من المتوقع أن يشاهد هذا النزال ملايين المحبين لهذه الرياضة حول العالم عندما يتواجه البطلان أولكسندر أوسيك، وأنتوني جوشوا، لتحديد بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، من خلال نزال البحـر الأحمر الذي سيقام غدا السبت، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية

وتأتي هذه الاستضافة بعدما أولت المملكة اهتماما بالغا في دعم القطاع الرياضي، حتى أضحت واجهة عالمية في استضافة أقوى المنافسات الرياضية، وذلك بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وتهدف المملكة إلى ترسيخ روح المنافسة وتنمية شعبية هذه الرياضات وتشجيع السعوديين على دخول غمارها وضمان جودة الحياة من خلال تقديم كامل طاقتها لاستضافة هذه الفعاليات على أرض المملكة.

شعبية الملاكمة

أسهم نجاح نزال الدرعية موسم 2019 بزيادة شعبية لعبة الملاكمة في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت نسبة الممارسين للعبة إلى 300% عن قبل، ويعد هذا النزال هو نقطة التحول في مسار اللعبة محليا وشهدت إقبالا شديدا لممارستها ولم يقتصر ذلك على الرجال فقط بل شمل حتى السيدات واللاتي تضاعف عدد الممارسات لرياضة الملاكمة إلى 100% بارتفاع العدد من 50 إلى 100 سيدة ملاكمات ومدربات مستغلين الدعم الحكومي الكبير من خلال وزارة الرياضة لكافة الألعاب المختلفة في المملكة.

المرة الأولى

حازت المملكة على استضافة النزال التاريخي بين البطلين الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني أنتوني جوشوا بعد خسارة الأخير أمام منافسه في سبتمبر 2021م ومطالبته بلقاء العودة من جديد وهذا الأمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ الوزن الثقيل منذ عام 1990م.

ويطمح الملاكم أوسيك، إلى المحافظة على ألقابه WBA Super وIBF وWBO وIBO عندما يواجه خصمه جوشوا الذي انتزع تلك الألقاب منه في المواجهة الأولى.

وسيحصل الفائز على لقب إضافي وهو لقب Ring Magazine الذي تخلى عنه الملاكم تايسون فيوري مطلع هذا الأسبوع.

سعيد بالظهور على أرض بلدي

من جهته عبر الملاكم السعودي زياد المعيوف عن سعادته، خلال تواجده ضمن نزال البحر الأحمر، مضيفا «إذا كان بإمكاني اختيار قصة حياتي بنفسي، فإنها لن تكون بهذه الطريقة المميزة، أحببت الدعم من الجميع، أود أن ألهم الشباب الرياضي في المملكة والعالم العربي، وأن أمهد الطريق لهم، أعلم مدى أهمية النزال وحجم الضغط، ولكن الوجهة الوحيدة بالنسبة لي هي إلى الأمام، وأتمنى أن أوفق في تقديم صورة مميزة للملاكم السعودي والعربي في أحد أكبر الأحداث في الساحة العالمية».

مواجهات ثانوية

وسيشهد نزال البحر الأحمر مجموعة من المواجهات الثانوية الأندر كارد، والتي ستنطلق عصر غد السبت قبل النزال التاريخي، وتضم عددا من أبرز الأسماء في عــالم الملاكمة، إذ يواجه البطل السعودي زياد المعيوف، الملاكم الأوكراني للوزن الخفيف الثقيل دانيال لابين، حيث يحمل المعيوف 5 انتصارات نظيفة، ويسعى إلى مواصلة مسيرته الرياضية الناجحة، وتعزيز خبراته.

ويشارك نجم الوزن الثقيل الأوكراني فيليب هرغوفيتش، الذي يحمل في سجله 14 انتصارا خاليا من الهزائم، من بينها 12 انتصارا بالضربة القاضية، عندما يواجه الملاكم الصيني تشانغ زيلي، وفي رصيده تعادل واحد و24 انتصارا نظيفا، من بينها 19 بالضربة القاضية، في التصفية النهائية للقب بطولة العالم التابعة للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) للوزن الثقيل.

قال المتحدث الرسمي باسم شركة «Skill Challenge Entertainment» المالكة لحقوق نزال البحر الأحمر الأمير فهد بن عبدالعزيز «أرحب بالجميع هنا في السعودية، التي تثبت يوما بعد يوم، قدرتها على إبهار العالم، وفخور جدا بالنمو الذي تشهده رياضة الملاكمة هنا، وباستضافة الأحداث العالمية، وهذا لم يكن ليتحقق لولا دعم واهتمام قيادتنا، وجهود وزارة الرياضة، والعمل الدؤوب للاتحاد السعودي للملاكمة».

وأضـاف «المملكة اليوم أصبحت وجهة للأحداث الرياضية العالمية، ومنها الملاكمة التي تشهد نموا كبيرا بين شبابنا وشاباتنا، بنسبة تخطت 300%، وأكثر ما يجعلني فخورا هو رؤية الجهود التي بذلتها فرق العمل والكوادر السعودية لتنظيم هذا الحدث، وإظهار قدرات المملكة على تنظيم أكبر الفعاليات العالمية».

أبرز ما ذكره الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا قبل النزال:







أتطلع لنزال تاريخي يوم السبت لأستعيد الأحزمة.



رفعنا مستوى التدريبات والتركيز الذهني وتمرنت بشكل ممتاز مع فريقي.



شغفي هو الدافع الأساسي لي لمواصلة المنافسة والتطور دائما.



الأحزمة هي نتاج النجاح ولكنها ليست الهدف الأول.



تغلب جوشوا على المكسيكي آندي رويز في الدرعية عام 2019 ويريد الفوز مجددا على أرض المملكة غدا.



أبرز ما ذكره الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك قبل النزال: