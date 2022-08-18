ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع إيسترن كومباني.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - واصل الأهلي نتائجة السيئة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تعادل سلبيا مع نظيره إيسترن كومباني، في المواجهة التي جمعتهما، الأربعاء، في إطار الجولة الـ31 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وبهذا التعادل، يبقى الأهلي في المركز الثالث، برصيد 63 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري، برصيد 72 نقطة، مبتعداً عن الأهلي وبيراميدز بـ7 نقاط كاملة وذلك قبل نهاية البطولة بـ 3 جولات.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي مع إيسترن كومباني

1- الزمالك - المركز الأول - 72 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 65 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 63 نقطة.

4- طلائع الجيش - المركز الرابع - 49 نقطة.

5- فيوتشر- المركز الخامس - 49 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس - 42 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 41 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 40 نقطة.

9- الإسماعيلي - المركز التاسع - 36 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا- المركز العاشر - 35 نقطة.

11- إنبي - المركز الحادي عشر - 35 نقطة.

12 - الاتحاد السكندري - المركز الثاني عشر - 33 نقطة.

13- المصري- المركز الثالث عشر - 33 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 30 نقطة.

15- إيسترن كومباني- المركز الخامس عشر - 29 نقطة.

16- الجونة - المركز السادس عشر - 28 نقطة.

17- المقاولون العرب - المركز السابع عشر - 26 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

يتصدر أحمد سيد زيزو جدول ترتيب هدافي الدوري المصري ويأتي الترتيب كالتالي:

1- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 19 هدفا

2- جون إيبوكا لاعب إنبي 13 هدفا

3- مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 12 هدفا

4- مروان حمدي لاعب سموحة 12 هدفا

5- مصطفى شلبي لاعب إنبي 10 أهداف

6- أحمد رفعت لاعب فيوتشر 9 أهداف

7- محمد هلال لاعب البنك الأهلي 9 أهداف

8- شادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا 9 أهداف