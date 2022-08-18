شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى: نسعى لإعادة تجربة حرس الحدود فى الطلائع وسنضم صفقات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث طارق العشرى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، عن المستويات الجيدة التى يقدمها فريقه فى الفترة الأخيرة، وقادته للمنافسة على دخول المربع الذهبى بمسابقة الدورى.

وقال فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: "طلائع الجيش تأثر برحيل فيكتورى لاسيما أنه انضم إلينا فى يناير الماضى، ومن بعدها إصابة أحمد سمير، لذا بحثنا عن الاستعانة بمجموعة من اللاعبين الناشئين، وتعاقدنا مع لاعبين من بتروجت وجلال الشرقاوى من دمنهور".

وتابع: "عقدت جلسة مع مجلس إدارة النادى والأمور التى تطرقنا إليها أننا تطرقنا لمرحلة جيدة ولدينا أهداف للمرحلة المقبلة وأحد أهمها الحفاظ على المكانة التى وصلت لها وأبرزها الحفاظ على القوام الأساسى لذا تم التجديد مع محمد بسام وباقى اللاعبين لديهم عقود ممتدة مثل عمرو السيسى ومصطفى الزنارى".

وأكمل: "هناك لاعبين جدد بنفس إمكانيات اللاعبين الحاليين، وكل اللاعبين مستمرون ولا نية للاستغناء عنهم لأنه من المهم الحفاظ على المكانة التي وصلنا لها ولدينا نموذج سابق، وهو الجيل الذهبي لفريق حرس الحدود حرصنا على الحفاظ على اللاعبين مثل أحمد عيد وأحمد عبد الغني ومحمد الهردة ومحمد مكي وأحمد مكي وحافظنا على القوام الأساسي ولذلك حققنا نجاحات كبيرة".

وعن موقف ناديه من التعاقد مع مصطفى فتحى أكد: "مصطفى فتحي ليس لدي معلومة بشأن الانتقال إلى طلائع الجيش ولو جاء سيفرق معنا بشكل كبير".